Podľa poslancov OĽaNO eHealth od januára fungovať nebude

Systém elektronického zdravotníctva (eHealth) nebude v plnej prevádzke od 1. januára 2018, ako to plánoval rezort zdravotníctva spolu s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI). Tvrdia to poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Alan Suchánek a Marek Krajčí. Hnutie o tom informovalo v tlačovej správe.

Podľa Suchánka minulo NCZI na vytvorenie systému minimálne 60 miliónov eur, Najvyšší kontrolný úrad SR dokonca tvrdí, že to bolo výrazne viac. "Systém eHealth mal byť spustený v roku 2017, no nominanti Smeru ho dlhodobo zanedbávali. Nové vedenie NCZI, ktoré nastúpilo po voľbách, zistilo, že systém je nepripravený a preto musel byť termín jeho spustenia posunutý na nasledujúci rok,“ uviedol Suchánek.

Ani tento termín však podľa Suchánka NCZI nestihne. "V systéme by mal od 1. januára fungovať len eRecept, eVyšetrenie a čiastočne eLaboratórium. Všeobecná zdravotná poisťovňa kúpila eRecept od zdravotnej poisťovne Dôvera, a Union by mal službu eRecept pripojiť až koncom roka,“ tvrdí Suchánek.

Softvérové firmy, ktoré budú eHealth implementovať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dostanú podľa Krajčího zoznam povinných služieb, ktoré majú byť od 1. januára funkčné v aplikácii eHealth až 1. októbra tohto roku. „Po tom, ako ich zakomponujú do svojich softvérov, budú musieť požiadať NCZI o overovacie konanie o zhode služieb, na čo má NCZI 90-dňovú lehotu. Až potom bude eHealth predstavený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a tí budú na základe toho vedieť podmienky potrebné k verejnému obstarávaniu na jeho zavedenie do svojich súčasných softvérov. Už len z tohto procesu jednoznačne vyplýva, že termín na zavedenie eHealthu nebude dodržaný,“ vysvetlil Krajčí.

Podľa Suchánka tiež hrozí, že lekári nebudú mať o systém záujem. „Mnoho lekárov, najmä starších, nebude ochotných a ani schopných sa na eHealth pripojiť. Mnohí pracujúci lekári v dôchodkovom veku preto uvažujú o ukončení svojej činnosti. Tiež hrozí, že softvérové firmy nestihnú lekárov a sestry v nemocniciach a ambulanciách zaškoliť,“ povedal Suchánek. Podľa neho by zapojenie lekárov do systému bolo pravdepodobnejšie, ak by ich poisťovne finančne motivovali.

Poslanci si taktiež všimli vážne nezhody medzi poskytovateľmi softvéru a NCZI. „Dôležitá vec, na ktorú upozornili softvérové firmy, bola, že systém eHealth nedokáže poslať formátovanú správu, čím vrátime našich lekárov 20 rokov dozadu do doby MS-DOS. Akékoľvek formátovanie, tabuľky či zvýraznené písmo bude kompletne preformátované do jednoduchého textu,“ uzavrel Krajčí. Podľa neho tento nedostatok môže lekárom výrazne skomplikovať prácu.