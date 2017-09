Fatálny investičný omyl: Dajte si pozor na kryptomeny, ICO nie sú firemné akcie!

Zdroj: businessinsider

Na prvý pohľad to vyzerá pekne, autori novej meny ponúkajú investorom možnosť podporiť svoj biznis výmenou za podiel na výnose, podieľať sa na raste firmy a podobne. Označenia IPO a ICO jsú si veľmi podobné, pričom ICO sa skutočne inšpiruje verejnou ponukou akcií. Tím ale všetka podobnosť končí.



Trh s kryptomenami je stále v plienkach, ale záujem oň je enormný. To sa snažia využiť autori rôznych digitálnych mien, napríklad aj prostredníctvom ICO. Problémom je, že sú to často meny už na prvý pohľad nezmyselné, alebo minimálne špecificky zamerané. Napríklad mena dentacoin vznikla ako iniciatíva zubárov, ICO plánuje na začiatok októbra. Podobných mien je množstvo, pričom verejných ponúk mincí rýchlo pribúda. Môže za to napríklad aj stále rozšírenejší ethereum blockchain, ktorý ponúka jednoduchšiu kódovaciu platformu než Bitcoin, čo vznik nových mien ešte zjednodušuje.

Za hlavný problém ICO sa dá považovať absencia regulácie. Regulátori po celom svete varujú potenciálnych investorov, aby si na ICO dávali pozor. Napríklad v Číne už ICO zakázali, údajne by to malo byť len dočasne, kým sa nedotiahne regulácia do úspešného konca, kroky Číny proti burzám s krypromenami totiž naznačujú, že to Peking s reguláciou trhu myslí vážne.

Investori si musia uvedomiť, že meny, ktoré sa vydávajú prostredníctvom ICO, síce na prvý pohľad vyzerajú ako akcie, ale je to omyl. Investor nezískava podiel vo firme, zmluvy sú vo väčšine prípadov vágne a nedávajú žiadne záruky. Projekty samotné sú vo väčšine prípadov rovnako pochybné.







Samotný zakladateľ virtuálnej meny ethereum, Charles Hoskinson, nedávno vývoj okolo ICO prirovnal k časovanej bombe. Skutočne, spôsob, akým trh rastie a ako vznikajú meny, silne pripomína technologickú bublinu z prelomu tisícročí. Aj vtedy tiekli peniaze do niečoho, o čom investori nevedeli prakticky nič. Mnoho firiem nemalo žiaden produkt ani projekt, stačilo byť súčasťou komunity s ".com" na konci.

Hoskinson ale mal na mysli skôr právny rámec ICO, na ktorý rovnako upozornil aj Julian Hosp, spoluzakladateľ kryptomenovej platformy TenX. Ide o to, že pri ICO investori neplatia dolármi, či inými fiat peniazmi, rôznymi kryptomenami. Vo väčšine prípadov sú to Bitcoiny, aj to je dôvod, prečo jeho cena rastie, aj keď zákaz ICO v Číne viedol k poklesu jeho hodnoty. Kryptomena za kryptomenu je viac-menej v poriadku, problém nastáva, ak začne firma, ktorá organizuje ICO, prijímať fiat menu.

"Ak by firma prijala fiat menu, pravdepodobne sa dostane do veľkých problémov. Mala by prijímať výhradne iné kryptomeny, vymieňať ich za 'mince' (takzvaný coin swap). Prijatie fiat meny v rámci ICO by mohlo byť vnímané ako predaj obchodovateľných cenných papierov. Z právneho hľadiska je to niečo iné ako výmena za inú kryptomenu," upozorňuje Julian Hosp.

Huskinson pripomína, že investori, ktorí nakúpia kryptomenu v ICO za doláre, alebo iné bežné meny, môžu zažalovať predávajúceho v prípade nepriaznivého vývoja hodnoty investície. Takéto súdne spory by mohli mať neblahé následky na celý sektor kryptomien.

Hodnota nových kryptomien by teda mala byť vyčíslená v iných digitálnych menách, väčšinou v Bitcoinoch, alebo v Etheroch, ale v skutočnosti tomu tak nie je. Aj hodnota samotného Bitcoinu sa stále udáva v dolároch.







Toto vyjadrenie na jednej strane Bitcoinu pomáha, ale bude to ešte nejaký čas trvať, kým sa dočkáme ocenenia bežných vecí v Bitcoinoch. A otázkou je, o čom vlastne ICO, hoci by mali byť uskutočňované v iných kryptomenách, ale nakoniec oceňované v dolároch, sú. Hlavne vzhľadom k právnej a regulačnej neistote. "Osobne som voči ICO skeptický a opatrný, pretože si myslím, že v súčasnosti sú tieto ponuky zneužívané. Pre investorov a celý biznis to môže byť nebezpečné," dopĺňa Julian Hosp.

Ak vezmeme do úvahy, že sa primárne rieši regulácia samotného Bitcoinu, a tá je zatiaľ iba na začiatku, mali by sme dať Hospovi za pravdu. O Bitcoiny sa zaujímajú centrálne banky, niektoré z nich dokonca hovoria o vytváraní vlastných mien, aby pochopili ich fungovánie. A tak sa možno časom stretneme aj s ETF sledujúcom Bitcoin, keď vieme, že americká CFTC (Commodity Futures Trading Commission) uvažuje o povolení obchodovania futures kontraktu na Bitcoin voči americkému doláru.



Čo sa týka ostatných mien a ICO, ich regulovanie je vo hviezdach. "Kryptomeny sa zrodili z myšlienky rýchleho pohybu platieb, ale teraz sa zdá, že sa stali hračkou," myslí si Con Michalakis zo spoločnosti Statewide Super. A zdá sa, že má pravdu. Trh s kryptomenami má do štádia dospelosti zatiaľ celkom ďaleko.