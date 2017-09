Mŕtve rieky: Hrozba sucha premieňa piesok na cennú komoditu

Zdroj: BBC;ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 13:29 -

Piesok predsatvuje stotisíc rokov zvetrávania, miliardy lesklých, drobných a zdanlivo bezvýznamných čiastočiek. Všetky hlavné stavebné materiály - betón, tehly, sklo, ich k výrobe potrebujú. Prudký rast populácie a stavebný rozvoj vytvorili z piesku druhú najväčšiu prírodnú komoditu hneď po vode. Na celom svete sa ho spotrebúvajú miliardy ton. Je to tak ohromné množstvo, že podľa odhadov OSN by celosvetová spotreba piesku len za rok 2012 stačila na stavbu betónového múru okolo rovníka, vysokého a širokého 27 metrov.



Naše mestá sú v podstate obrovské hrady zamaskované v betóne. Piesok používaný v stavebníctve pochádza predovšetkým z dna riek a oceánov. Púštny piesok je do tejto zmesi príliš jemný. Iróniou je, ako mohutné stavebné projekty dokázali rýchlo vyčerpať zásoby morského piesku v Dubaji, napriek tomu, že ide o mesto postavené na piesku. Arabi musia piesok kupovať, dovážať ho z Austrálie.



Obrovský dopyt po piesku môže vyzerať nevinne, napriek tomu ale dokáže pripravovať ľudí o živobytie, ničiť ekosystémy a spôsobovať smrť. V Indii sa napríklad vytvoril čierny trh s nelegálne vyťaženým pieskom, prevádzkujú ho násilnícke "piesočné gangy".





V Číne vysychá kvôli ťažbe piesku najväčšie sladkovodné jazero Pcho-jang, na ktorom sú závislé stovky miestnych obyvateľov. Lovia v ňom ryby, podobne ako aj milióny sťahovavých vtákov, ktoré sa tam každý rok zastavia.



V Keni pripravila ťažba piesku zo dna riek o prístup k vode celý rad chudobných komunít. Predpokladá sa, že sa počas nasledujúcich 40 rokov počet obyvateľov Keni zdvojnásobil. Preto sú nutné rozsiahle projekty rozširovania infraštruktúry, ako je napríklad nová kenská železnica. Na tú sú ale potrebné milióny ton piesku, ktorý sa v Keni nadmerne ťaží už celé roky.



Zvlášť akútne následky ťažby piesku vidíme v oblasti Makueni. Rieky s piesčitým dnom sa kľukatia územím a počas obdobia sucha voda presiakne pieskom a zmizne pod zemou. Takmer milión miestnych obyvateľov počas obdobia sucha vykope dieru do piesku aby sa dostali k vode, aby prežili. Ale keď sa piesok z riek vyťaží, zostane tam len kamenité dno, cez ktoré sa voda v období dažďov rýchlo preženie a a nič sa z nej neuloží na obdobie sucha. Miestni takýmto riekam hovoria "mŕtve". Pre týchto ľudí predstavuje piesok niečo celkom iné než nové stavby.