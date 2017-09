Talianska ekonomika by mala rásť rýchlejšie, problémom sú ale mladí bez práce

dnes 13:31 -

Talianska ekonomika sa vyvíja lepšie, než sa predpokladalo pred niekoľkými mesiacmi, k čomu prispieva najmä rast exportu. Uviedlo to dnes združenie talianskych zamestnávateľov Confindustria, ktoré zlepšilo prognózu vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. Zároveň ale varovalo, že rizikom je aj naďalej kríza na pracovnom trhu pre mladých ľudí.

Podľa Confindustrie by hrubý domáci produkt (HDP) Talianska mal vzrásť tento rok o 1,5 % a na budúci rok by sa mal rast mierne spomaliť na 1,3 %. Nová prognóza je lepšia než v júni, keď Confindustria odhadovala rast talianskej ekonomiky tento rok na úrovni 1,3 % a na budúci rok na úrovni 1,1 %.

Nezamestnanosť by mala v budúcom roku klesnúť pod 11 % a čo sa týka vládneho dlhu, Confindustria očakáva, že sa zníži na 131,8 % HDP. Ak sa tak stane, bude to prvý pokles od roku 2007.

Na druhej strane, problémom aj naďalej zostáva nízka zamestnanosť mladých ľudí. Tá je podľa zamestnávateľov Achillovou pätou talianskeho hospodárskeho a sociálneho systému. Zatiaľ čo napríklad v Nemecku dosahuje zamestnanosť mladých vo veku od 15 do 24 rokov 45,7 %, v Taliansku je to len 16,6 %. Hlavný ekonóm Confindustrie Luca Paolazzi v tejto súvislosti varoval, že Taliansko tak prichádza o talenty, keďže mladí ľudia vo veľkej miere opúšťajú krajinu a odchádzajú za prácou do zahraničia.