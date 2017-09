Daňový bonus: Hypotéka pre mladých by sa od nového roka mohla zmeniť

Zdroj: Fincentrum

Foto: thinkstock.

dnes 10:13 -

K získaniu zvýhodnenej hypotéky pre mladých musíte mať od 18 do 35 rokov. Váš príjem nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok. Od októbra to predstavuje sumu najviac 1 227,20 €. Ak žiadajú o úver dvaja (manželia, partneri), horná hranica nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej mzdy, teda 2 544,40 €. Je to tretia najvyššia hranica príjmu na získanie zvýhodneného úveru na bývanie.

Dnes štát spolu s bankami zvýhodňuje hypotéky pre mladých tak, že ich dotuje vo výške 3 percentuálnych bodov. Štát prispieva dvoma a banky jedným percentom. Ak Národná rada schváli návrh vlády na zmenu dotovaných hypoték pre mladých, od nového roka si budú môcť mladí zarátať najviac polovicu zaplatených úrokov z hypotéky ako daňový bonus, ktorý si uplatnia pri daňovom priznaní. Najviac to však môže byť 400 € ročne. Podmienky získania ostávajú rovnaké:

- vek do 35 rokov

- maximálna suma hypotéky 50 000 € a do 70% hodnoty nehnuteľnosti

- čas zvýhodnenia päť rokov







Nový systém zjednoduší podporu hypoték a zavedie väčší poriadok. Zároveň sa toto zvýhodnenie bude týkať nielen hypoték, ale všetkých úverov na bývanie. Na druhej strane, celý proces administratívy sa prenesie na klienta, ktorý si bude musieť počítať zvýhodnenie a vypĺňať daňové priznanie, pričom úsporu dostane až po roku, nepocíti ju okamžite ako v súčasnosti. Štát však ušetrí ročne milióny eur. „Mladí ľudia, ktorí majú záujem o vlastné bývanie, by mali zvážiť situáciu a využiť ešte súčasné podmienky do konca roka,“ hovorí Peter Világi, senior analytik spoločnosti Fincentrum.

Zvýhodnenie bude nielen nižšie a administratívne náročnejšie pre klientov, ale chystajú sa aj nové obmedzenia. Národná banka Slovenska zvyšuje povinnú rezervu pre klientov, ktorá im musí ostať po zaplatení všetkých výdavkov. Od nového roka sa zvyšuje na 15% a od júla 2018 až na 20%. „Zároveň očakávame, že Európska centrálna banka začne v budúcom roku postupne dvíhať úrokové sadzby, čo sa odzrkadlí aj na zvýšených úrokoch všetkých úverov,“ dopĺňa Peter Világi, senior analytik spoločnosti Fincentrum.