Výhodnejšia pôžička: Nápad za milión, aj keď nie vlastný

Zdroj: businessinsider

Foto: thinkstock;neyber

dnes 0:20 -

Goldman Sachs investovali 100 miliónov libier do fintech startupu, ktorý založili dvaja ich bývalí zamestnanci. Firma umožňuje ľuďom požičiavať si peniaze a splácať prostredníctvom svojich budúcich platov. Startup Neyber, ktorú založili pred troma rokmi, spolupracuje so zamestnávateľmi, ktorí umožňujú svojim zamestnancom požičiavať si peniaze za atraktívnych podmienok. Splátky sa odpočítajú z budúcich platov, znižuje sa riziko pre veriteľa a zamestnanci by sa vďaka podpore mali dokázať naučiť lepšie hospodáriť s peniazmi.

Investícia banky Goldman Sachs do fintech startupu vo Veľkej Británii je zmesou pôžičky a vlastného kapitálu. Objemom niekoľkonásobne presahuje doterajších 15 miliónov pre Neyber od existujúcich investorov, ako je bývalý prevádzkový riaditeľ Deutsche Bank Henry Ritchott, či Gaelo di Boissard, bývalý bankár investičnej Credit Suisse.

Startup Neyber založili traja bývalí investiční bankári, z nich dvaja Goldmani. Generálny riaditeľ, tridsaťpäťročný Martin Ijaha, odišiel z Goldman Sachs v roku 2012. To on prišiel s nápadom na podnikanie.







"Keď som odišiel z Goldman, vlastne ešte aj počas môjho pôsobenia v banke, som sa sústredil na oblasť fintech," povedal Ijaha pre Business Insider. "V tom čase sa objavili peer-to-peer pôžičky, ktoré som považoval za zaujímavé, ale bol som presvedčený, že to má niekoľko zásadných nedostatkov. Neprinášalo to žiadnu pridanú hodnotu pre tých čo si takto požičiavali. Bolo to vlastne celé zamerané na cieľovú skupinu, ktorá si dokázala vybaviť pôžičku aj v banke, naozaj som si nembol presvedčený o tom, že je to dostatočné riešenie."

Ijaha premýšľal, čo by sa dalo zdokonaliť, aby to bolo výhodnejšie pre tých, čo sa musia zadlžiť. Spomenul si, že jeho matka má s niečím podobným skúsenosť, v rámci sporenia Sou-Sou v Afrike. "Bola zdravotná sestra, v rámci práce mali takýto klub sporenia, ktorý nazývali Sou-Sou. V skutočnosti šlo o to, že dali bokom vždy nejaké množstvo peňazí. Do pokladničky šlo 50 libier vždy keď dostali výplatu. Vždy jeden z členov si všetky peniaze mohol na konci mesiaca vziať," približuje Ijaha.

Takýto „spoločný bank“ slúžil ako forma sporenia, v spoločenstve, v ktorom jej členovia mali prístup k peniazom, v prípade že sa dostali do situácie, že na to boli odkázaní. "Pamätám si, ako raz matka došla domov s kopu päťdesiatok, keď prišiel rad na ňu," hovorí Ijaha. "Bol to spôsob, ako si navzájom pomáhali. Mali istotu, že si môžu požičať za primeraných podmienok, pretože v tomto klube neexistovali žiadne úrokové sadzby. Robili to tak roky a fungovalo to."





Myšlienku nakoniec oprášili traja. Okrem Ijaha jeho spoluzakladateľkou stratupu aj 44-ročná Monica Kalia, bývalá Goldmanka a 37-ročný Ezechi Britton, bývalý bankár Credit Suisse. Pre svoj fintech stratup použili kolektívny sporiaci a výpožičný model využívaný na pracovisku. V pôžičkách na pracovisku videli veľký potenciál, pretože , ako vraví Ijaha, je to "najväčšia komunita".

Ako prvú skúsili s koncepciou osloviť Ijahovu alma mater v západnej časti Londýna. Riaditeľovi St. Charles Sixth Form College sa nápad zapáčil. "Máme tu presne takýto problém. Niekoľko učiteľov sa ma pýta, či by nemohli dostať zálohu pred výplatou, samozrejme že sa im znažím vyjsť v ústrety, aj keď neformálne." Startup spustil pilotnú prevádzku svojho projektu na akademickej pôde, pôžičky začali poskytovať vo februári 2014. Maximálna výška bola obmedzená na 1500 libier, s úrokmi do výšky maximálne 7,9 %.



Skúsenosť na škole pomohla firme získať ďalšiu zákazku, tentoraz u policajtov v Police Mutual, čo sú poisťováci pre britskú políciu. "Oslovili sme ich s tým, že im pomôžeme v pôžičkách pre políciu prostredníctvom platov, pričom financovanie pôžičiek by sa dalo vyriešiť poisťovaním sporiaceho produktu.Vytvoril by sa efektívny model, kde si požičiavate aj šetríte na pracovisku," vysvetlil Ijaha.



Opäť úspech. Police Mutual nielenže súhlasil s pilotnou prevádzkou, ale aj uvoľnil nejaké prostriedky pre spoločnosť Neyber - 50 miliónov libier čo pomohlo s pôžičkami pre policajných dôstojníkov. "Podarilo sa nám z hry vytlačiť banky, ktoré sa omnoho viac zameriavajú na šetriace produkty. Polícia si doteraz požičiavala v priemere za si 30 %, my sme dokázali poskytnúť pôžičky v priemere za asi 7 %,“ pochválil sa Ijaha.

Postupne sa okruh záujemcov rozrástol, Neyber už poskytli pôžičky za viac ako 70 miliónov libier, dnes spolupracuje s viac ako 80 zamestnávateľmi.







"Pre zamestnávateľa to znamená zabezpečenie finančného blahobytu. Obvykle ponúka svojim zamestnancom rôzne benefity, ako stravovanie, starostlivosti o deti , či členstvo v posilňovni. Zamestnávatelia ale v skutočnosti čoraz viac chápu, že potrebujú zabezpečiť aj finančnú otázku. My im ponúkame portál finančného vzdelávania, cieľom je, aby ľudia získali určitú úroveň fiančného erudovanosti. Aby boli oveľa lepšie informovaní," vysvetľuje spoluzakladateľka Neyber, Monica Kalia.

Ijaha nekomentoval, aké sú naklady získaného kapitálu stomiliiónovej investície od Goldman Sach. Uviedol len toľko, že väčšinu tvorí dlh. Podľa jeho slov sa táto kapitálová injekcia použije na financovanie vývoja nových produktov, vrátane sporiaceho účtu založeného na zrážkach zo mzdy a nových produktov z oblasti pôžičiek. Kalia uviedla, že sú "veľmi hrdí", že sa im podarilo získať peniaze práve od svojho bývalého zamestnávateľa. "Samozrejme, reputácia hovorí sama za seba, keďže sme tam pracovali, vieme, aké sú normy, ktoré očakávajú. Sme naozaj veľmi hrdí na túto spoluprácu."

"Finančný blahobyt zamestnancov má čoraz väčší význam pre zamestnávateľov v Spojenom kráľovstve a Neyber je kľúčovým hráčom na tomto rozvíjajúcom sa trhu. Jeho silný manažment a technologické zázemie mu predurčujú úspech," napísal Dennis Beeson, výkonný riaditeľ Goldman Sachs Private Capital vo vyhlásení, v ktorom oznámili spoluprácu. "Oslovili sme väčšinou poskytovateľov na trhu, Goldman Sachs bol najflexibilnejším a mal záujme sa dopracovať k dohode. Na základe našich existujúcich vzťahov vieme, ako to tam veci fungujú, a sme radi, že sme tieto štandardy dokázali splniť," dodal Ijaha.