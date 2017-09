Prvý pobrexitový summit EÚ27 v r. 2019 bude možno v rumunskom Sibiu

dnes 12:01 -

Lídri 27 krajín EÚ by sa mali 30. marca 2019, v prvý deň po ukončení členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii, stretnúť na mimoriadnom summite. Ten by sa na návrh predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera mal konať v rumunskom meste Sibiu, keďže Rumunsko bude v prvom polroku 2019 krajinou predsedajúcou Rade EÚ.

Juncker sa o tejto možnosti zmienil počas dnešného prejavu o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Podľa jeho slov lídri 27 členských krajín by na svojom vôbec prvom summite po brexite mali diskutovali o budúcnosti európskeho projektu.

Britská Poslanecká snemovňa v noci na utorok odhlasovala plán premiérky Theresy Mayovej na zrušenie zákonov EÚ a ich začlenenie do vnútroštátneho britského práva. Jej návrh zákona ruší zmluvu z roku 1972, ktorou Británia vstúpila do Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), predchodcu EÚ.

V praxi to bude znamenať prijatie viac ako 12.000 pravidiel a predpisov EÚ do práva Spojeného kráľovstva ešte pred zrušením členstva v EÚ, k čomu by malo dôjsť 29. marca 2019.

Rumunská tlačová agentúra Agerpres pripomenula, že ak bude časový termín pre brexit dodržaný, vrcholné stretnutie lídrov v Sibiu bude prvým európskym summitom v podobe EÚ27.

Dvanásť rokov po vstupe do Európskej únie Rumunsko od 1. januára 2019 na šesť mesiacov preberie rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí podľa Agerpresu už oznámilo, že hlavnými témami rumunského predsedníctva budú brexit, voľby do Európskeho parlamentu (pravdepodobne v máji 2019) a príprava viacročného finančného rámca EÚ po roku 2020.