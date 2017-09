Euro pre všetkých: Nový nástroj urýchli prijatie spoločnej meny

Zdroj: ČTK

Pokiaľ má euro skutočne EU stmeľovať, musí sa podľa Junckera stať niečím viac, ako len menou vybranej skupiny členských krajín. Juncker tiež navrhol, aby sa v budúcnosti jeden z členov Európskej komisie stal ministrom financií či hospodárstva eurozóny. Zároveň odmietol predstavu samostatného rozpočtu pre štáty platiace spoločnou únijnou menou.

Šéf komisie pripomenul, že záväzok prijať euro majú všetky členské štáty únie s výnimkou tých, ktoré ju majú vopred vyjednanú, ako Británia a Dánsko. V súčasnosti platí spoločnou menou 19 krajín bloku.

Všetky krajiny EU by podľa Junckera mali vytvoriť bankovú úniu. "Eurozóna je odolnejšia než v minulých rokoch, " prehlásil Juncker vo svojom prejave, ktorý predniesol v polovici svojho funkčného obdobia.



Podľa niekdajšieho dlhoročného predsedu schôdzok euroskupiny, teda rokovaní ministrov financií členských krajín eurozóny, by mala vzniknúť pozícia "európskeho ministra hospodárstva a financií". Tento muž či žena by mali podporovať reformy v členských štátoch a koordinovať všetky únijné finančné nástroje v prípade, že niektorú krajinu zasiahne kríza.





Podľa Junckera nejde o vytvorenie novej funkcie, ale predovšetkým o efektívnosť. Preto by podľa neho nemal vzniknúť samostatný rozpočet eurozóny ani jej vlastný parlament, ako navrhoval nový francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Post ministra financií EU a šéfa schôdzok euroskupiny by mal v budúcnosti zastávať podpredseda Európskej komisie zodpovedný za finančné a hospodárske otázky, ktorý by sa zodpovedal europarlamentu. Juncker sa tým vyslovil pre podobný model, aký platí pri jednaniach ministrov zahraničia EU. Ich rokovania riadi podpredsedkyňa komisie a šéfka únijnej diplomacie Federica Mogheriniová.

V decembri podľa Junckera predloží Európska komisia s návrhom na postupnú premenu doterajšieho Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), únijného nástroja na riešenie finančných kríz, na budúci Európsky menový fond.