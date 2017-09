Národ boháčov: Ako bežným ľuďom pomohol rast ceny akcií a posilňovanie eura

Zdroj: huffingtonpost

Foto: SITA/AP.

dnes 10:35 -

Nórsky štátny investičný fond, ktorý spravuje tamojšia centrálna banka, má v súčasnosti hodnotu 2,5-násobku ročného HDP krajiny. Pôvodná prognóza pritom počítala s tým, že až v roku 2020 dosiahne 1,3-násobok HDP. Podľa agentúry Reuters má na úspechu nórskeho štátneho investičného fondu zásluhu hlavne rast na globálnych akciových trhoch a posilňovanie eura. Nórsko má 5 277 762 obyvateľov, na každého z nich tak v prepočte pripadá zhruba 158 tisíc eur.







Ropný fond založili v roku 1998, aby mali občania peniaze na dôchodok, keďže predstavitelia krajiny sú si vedomí toho, že ich ropné vrty nebudú dodávať kapitál neobmedzene. Fond je akousi poistkou, ktorá má zaistiť financovanie sociálnych výdajov súčasným aj budúcim generáciám.



Do fondu putujú všetky príjmy zo štátnych ropných a plynárenských polí a tiež aj dividendy zo spoločnosti Statoil, ktorej 67 percent je v rukách štátu. Nórska centrálna banka prostredníctvom fondu investuje do akcií (tvoria 65,1 percenta), dlhopisov (32,4 percenta) a postupne zvyšuje aj podiel v nehnuteľnostiach (2,5 percent). Ako podielnik v takmer 9000 firiem má fond 1,3 percenta svetovej trhovej kapitalizácie, a 2,3 percenta v Európe. Centrálna banka investuje zásadne za hranicami Nórska, aby nedošlo k destabilizácii jej ekonomiky.







Rozhodovanie o stratégii investovania má v rukách ministerstvo financií, ktoré bolo v minulosti neraz vystavené kritike kvôli investovaniu do neetických projektov. Z toho dôvodu v roku 2004 zriadili etickú komisiu fondu, pre stanovenie prísnych etických a environmentálnych pravidiel. Tých sa musí fond držať pri výbere investície. Fond sa napríklad vyhýba firmám, ktoré boli obvinené z porušovania ľudských práv, zo zamestnávania detí, či silného znečisťovania životného prostredia. Na zozname neželaných je aj zbrojársky a tabakový priemysel.



Veľký úspech ropného fondu priniesol nové výzvy. Je ťažké byť pasívnym investorom, keď ste sa stali najväčším štátnym investičným fondom na svete. Nakoľko sa zmenia tradičné nórske hodnoty, tvrdá práca a skromný životný štýl, keď sa táto spoločnosť bude vnímať ako veľmi bohatá?