Mata Automotive vytvorí pri Veľkom Krtíši 250 pracovných miest (2)

Približne 250 nových pracovných miest plánuje vytvoriť v horizonte piatich rokov turecký investor Mata Automotive vo svojom novom závode v Novej Vsi pri Veľkom Krtíši. Spoločnosť je výrobcom interiérových dekoratívnych komponentov pre automobilové značky Aston Martin, Cadillac, Chrysler, Corvette, Dodge, GM, Jaguar Land Rover či Tesla.

"Projekt Mata Automotive sme rozpracovali v roku 2016. Poskytli sme im komplexné služby pre etablovanie sa v našom regióne a v tomto roku už postupne začínajú prijímať nových zamestnancov,“ uviedol na margo investície Ernest Rakonczay, predseda Slovenskej asociácie exportérov a importérov (SAEI). V rámci Veľkého Krtíša a iných okresov Slovenska pracuje asociácia i na ďalších menších aj väčších projektoch, zameraných na export, import a priame zahraničné investície.

Podľa slov starostu Novej Vsi Štefana Paholíka bude investor pôsobiť v budove, postavenej v roku 2011, ktorú stavebne upravili na výrobnú halu. „Vydali sme už aj rozhodnutie ako stavebný úrad a o dva až tri týždne by sa mala spustiť výroba. Ku koncu septembra až do polovice októbra by malo začať pracovať prvých 30 ľudí, ktorí budú zaúčať budúcich pracovníkov,“ informoval starosta.

Investor podľa jeho slov zvažoval pri umiestnení nového závodu okrem Novej Vsi i ďalšiu lokalitou pri Košiciach. „Rozhodla zrejme aj dobrá dopravná dostupnosť našej obce. Sme len desať kilometrov od maďarských hraníc a zhruba 85 kilometrov od Budapešti,“ vysvetlil Paholík.

Nová Ves má približne 400 obyvateľov. Podmienky pre etablovanie investorov začala vytvárať v roku 2007 na pozemkoch odkúpených od cirkvi, kde vybudovala prístupové cesty a potrebné inžinierske siete. V súčasnosti v nej okrem Mata Automotive pôsobia dvaja väčší investori, ktorí dovedna zamestnávajú zhruba 280 ľudí.