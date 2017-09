Čínska štátna banka ICBC je v Španielsku podozrivá z prania špinavých peňazí

dnes 10:46 -

Európska dcéra čínskej štátom vlastnenej banky Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) čelí v Španielsku obvineniu z napomáhania organizovanému zločinu. Podľa súdu mala spoločnosť ICBC Europe so sídlom v Luxemburgu medzi rokmi 2011 a 2014 prostredníctvom svojej španielskej pobočky preprať viac ako 214 mil. eur. Rozhodnutie zverejnil v pondelok sudca španielskeho Najvyššieho súdu Ismael Moreno. Ako informovala agentúra AP, v kauze už od februára 2016 čelí vyšetrovaniu sedem vedúcich pracovníkov madridskej pobočky banky.

Podľa sudcu ICBC Europe disponovala informáciami o podozrivých aktivitách španielskej pobočky, ktorá mala aktívne prijímať hotovosť pochádzajúcu z organizovaného zločinu a nelegálneho podnikania. Pôvod vkladov následne utajovala ich premenou na úvery zahraničným klientom, ktoré väčšinou prevádzala do Číny.