Konkurenčná vojna a ceny akcií: Dali by ste tisícku za smartfón?

Apple má pripravený svoj najnovší model iPhone-u, podľa odhadov bude mať cenovku zhruba tisíc dolárov. Do obchodov má čochvíľa doraziť Galaxy Note 8 od Samsungu, s enormne veľkým displejom. Aj za tento telefón z kovu a skla zákazník zaplatí podobnú sumu.



Prezentácia nových modelov od Applu býva ostro sledovanou udalosťou. Modely by tentoraz mali byť tri, vrátane iPhonu X k desiatemu výročiu iPhonov. Prémiový model v novom dizajne bude vybavený OLED displejom, novým procesorom a dokonalejším fotoaparátom. Nebude chýbať Face ID, čo je 3D skener na zosnímanie tváre, náhrada za Touch ID a tlačítko home. Toto všetko zvyšuje cenu telefónu. Ten tisícidolárový by mal byť zo skla a z nehrdzavejúcej ocele.



Agentúra Bloomberg predpovedá, že to tentoraz môže byť inak. Kým v minulosti fanúšikovia čakajúci vo frontách urobili všetko preto, aby sa k novinke dostali čo najskôr, by sa tentoraz mohli zdráhať vytiahnuť z svojej peňaženky štvormiestnu čiastku. "Tisíc dolárov je už hraničných, zákazník bude porovnávať. Čo dokáže za ne dostať v každodennom živote a či je vôbec takýto nákup opodstatnený," cituje Bloomberg Ramona Llamasa, analytika IDC.





Apple má v súčasnosti nastavenú cenovú hladinu pre svoj najdrahší model 7 plus s pamäťou 256 GB na 969 dolárov. To je americká cena bez SIM karty od operátora. Samsung má svoju najlacnejšiu verziu vlajkovej lode Note 8 za 929,99 USD, píše Bloomberg. Obe firmy ale ponúkajú aj splátkové programy, ako to robia aj niektorí mobilní operátori. Samsung sa náklady na nový model snaží znížť aj tým, že americkým zákazníkom ponúka šrotovné. Zľavu 300 USD na Note 8 alebo Galaxy S8, pokiaľ zákazník odovzdá svoj starý telefón.



Pri odhalení novej generácie iPhonu pôjde aj o ďalší vývoj akcií. Od začiatku roka do konca prázdnin, na kedy Apple stanovil termín uvedenia nového iPhonu, tržná hodnota firmy vzrástla o viac než 50 percent na 164 dolárov za akciu. Do konce minulého týždňa akcie Applu síce mierne klesli, začiatkom nového týždňa sa straty začali opäť zmazávať.





Pred takmer každým predstavením novej generácie iPhonu cena akcií rástla. A po ňom obvykle nasledoval pokles. Niektorí investori si vyberali krátkodobé zisky. To umožňuje dlhodobým investorom buď do akcií Applu vstúpiť, alebo si nejaké ešte prikúpiť.



Predaj iPhonov predstavuje zhruba dve tretiny celkových tržieb Applu. Preto je predstavenie nových modelov významným míľnikom pre ďalší vývoj firmy. Akcionári napäto sledujú, či sa môžu tešiť na ďalšie obdobie rastu hodnoty svojich investícií. Podľa IDC nové iPhony spustia vlnu výmeny starých prístrojov, ktorých je celosvetovo predaných viac než 700 miliónov kusov.

Stabilnému rastu hodnoty Applu pomáha aj to, že sa firma s akcionármi pravidelne delí o svoje zisky. Výplatami dividend a odkupom vlastných akcií na voľnom trhu. V máji Apple oznámil, že zvyšuje celkový objem dividend, ktoré rozdelí medzi podielnikmi o 10,5 percenta na 13,22 miliardy dolárov. Stáva sa tak najväčšou firmou na svete v objeme vyplatených dividend, za sebou necháva ropnú firmu ExxonMobil, ktorá medzi podielnikov ročne rozdelí 12,77 miliardy dolárov.