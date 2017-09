Nebuďte ovce: 5 najhorších odporúčaní pre vaše peniaze

Zdroj: CNBC

Ovce majú tendenciu sledovať stádo. Štúdie ukázali, že na ovplyvnenie smeru davu stačí iba päť percent a ostatných 95 percent ich bude nasledovať bez toho, aby si dokonca uvedomili, čo sa vôbec deje. Stádovitosť môže byť definovaná ako množina neznalých, neoriginálnych ľudí, ktorí držia spolu a niekoho nasledujú. Táto definícia nemá nikoho uraziť. Veď stádovitosť je súčasťou života každého z nás.



Stádovitý tip číslo 1: Vlož svoje peniaze do rúk správcovskej spoločnosti

Je to pasca, ktorá si vyžaduje váš súhlas. Urobí z vás pasívneho diváka, ktorý dôveruje iným, čo sa týka rozhodnutí o vašich peniazoch. Je to posvätené zákonodarcami, vďaka čomu dnes získate výhodu, ale je to málo za to, že ste ochotní vzdať sa kontroly svojich peňazí počas vášho života. Odovzdávate veľkú moc do rúk ľuďom, ktorých váš blahobyt nijak zvlášť nezaujíma a nie sú povinní vám pomáhať. Budú rozhodovať o vašich peniazoch za čo si zinkasujú poplatky. Bez ohľadu na to, či vaše peniaze zarobia, alebo budete stratoví. V prípade, že sa dobrovoľne vzdáte kontroly nad svojim majetkom, ale svoje rozhodnutie zmeníte skôr než odídete do dôchodku, teda ak siahnete na vlastné peniaze pred stanoveným termínom, zaplatíte pokutu.

Rozmýšľajte než urobíte takýto krok, nesprávajte sa stádovito.



Stádovitý tip číslo 2: Musíš mať vlastné bývanie

Toto odporúčanie vás len oberá o peniaze, či núti brať si pôžičku. Ak sa rozhodnete pre vlastníctvo nehnuteľnosti, už nemôže investovať nikde inde. Pozrite sa na millenniálov, už si nekupujú vlastné bývanie v takej miere ako predchádzajúce generácie. Vlastníctvo nehnuteľností na bývanie pre osoby mladšie ako 35 rokov sa od začiatku roka 2000 v USA neustále znižuje. Jedným z dôvodov je zmena priorít. Dokazuje to napríklad aj prieskum agentúry Realty Mogul, v ktorom 47 percent mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov priznalo, že by radšej svoje peniaze minuli na cestovanie ako na nákup domu. Pre porovnanie, podobný názor má len asi 26 opýtaných vo veku 45 rokov a viac. Navyše ceny nehnuteľností naďalej stúpajú, zatiaľ čo mzdy stagnujú, takže aj keby sa mladí rozhodli pre kúpu vlastného bývania, len veľmi málo z nich má dobrú pozíciu na nákup. V prípade, že tieto penize máte a vrazíte ich do nehnuteľnosti, sú investované v nádeji, že v prípade predaja sa zhodnotia tak, ako tomu bolo kedysi. Ale na rozdiel od všeobecného presvedčenia, domov nie je aktívom, je to záväzok. Oveľa lepšie bude, ak začnete prenajímať to, čo vlastníte, a pokúsite sa vlastniť to, čo si prenajímate.

Rozmýšľajte než urobíte takýto krok, nesprávajte sa stádovito.

Stádovitý tip číslo 3: Začni s investovaním tak skoro, ako sa to len dá

Väčšina ľudí sa obáva pustiť sa do investovania z& dôvodu, že nevedia, či svoje peniaze umiestnia správne. Zamerajte sa na seba a investujte do seba čas aj energiu. Postavte sa k svojim príjmom správne, ak máte len 10 000, prvá myšlienka by nemala byť hneď investovanie. Mali by ste vyčkať času a do vtedy, kým spravíte svoju prvú veľkú investíciu, radšej investujte do seba. Odporúčanie, že začať s investovaním čo najskôr, pričom vám stačí na to 50 eur mesačne hovorí o tom, že nakoniec z vás bude boháč. Nie, to nebude. Budete mať 70 rokov a nič.

Rozmýšľajte než urobíte takýto krok, nesprávajte sa stádovito.







Stádovitý tip číslo 4: Diverzifikuj!

Bohatí ľudia dajú všetky vajcia do jedného koša a tento kôš sa snažia čo najlepšie uchrániť. Hoci odporúčania o diverzifikácie sú vlastne len o tom, že nie je dobré dávať všetky vajíčka do jedného košíka, neznamená to, že budete dávať veľa rôznych vajec do rôznych košov. Bohatí ľudia vedia ako na to, vsádzajú na jeden veľký obchod. Bankári predávajú diverzifikáciu, lebo ľudia nevedia, do čoho investovať. Skúste nazbierať dostatočnú hotovosť a tú následne vložiť do jedného veľkého obchodu. Ľudia zbytočne hazardujú, keď ide o malé čiastky, o ktoré prichádzajú. Musíte znížiť toto riziko tým, že budete vedieť, do čoho peniaze vložiť a do čoho nie. robíte domáce úlohy. Keˇvšetci nakupujú dlhopisy, alebo akcie, neznamená to, že na nich dokážete zarobiť aj vy.

Rozmýšľajte než urobíte takýto krok, nesprávajte sa stádovito.

Stádovitý tip číslo 5: Musíš ísť na vysokú školu

Ak sa chcete v živote uplatniť, potrebujete adekvátne vzdelanie. Najlepšie na škole zvučného mena, globálne akceptovanej. Taká ale nie je zadarmo. Bez sponzorov, či pôžičky to asi nepôjde. Ako absolvent si ale musíte zákonite nájsť dobre platenú prácu, inak vám dlhy za školné zostanú na krku. Ale kde je záruka, že budete nadštandardne zarábať, v systéme, ktorý vám len s ťažkosťami odklepne odmenu. Nemali by ste sa nechať ovplyvniť odporúčaním, že jedine vysokoškolský titul je spôsob, ako v živote uspieť. Všetko sa naučiť, ale kvôli vzdelávaniu nepotrebujete ísť na štvorročné štúdium a odložiť si svoj kariérny štart na neskôr. Položte si otázku, skutočne zarobíte po škole viac, alebo len získate titul? Neurobili by ste lepšie, ak by ste namiesto školy začali zarábať o niečo skôr?

Rozmýšľajte než urobíte takýto krok, nesprávajte sa stádovito.



Autorom je Grant Cardone, americký spisovateľ, motivačný rečník, investor v oblasti nehnuteľností a obchodný tréner.