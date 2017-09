Tak toto nie! Mladý pár radí, ako ušetriť aj keď ste sa dostali do neskutočného dlhu

Zdroj: CNBC

Najskôr to boli študentské pôžičky, potom prišli kreditné karty a rôzne pôžičky a lízingy. Dlhová pasca za viac ako 127 000 dolárov, to sa už nedalo zaplatiť. "V tom čase sme boli spolu ako manželský pár asi deväť rokov a naozaj sme nemali žiaden plán ohľadom našich peňazí," povedala Cherie Lowe pre televíziu CNBC. "Žili sme od výplaty k výplate a keď nastala kríza a nemali sme hotovosť, spoľahli sme sa kreditné karty." Hoci si pár svoju situáciu uvedomoval, nedokázal nájsť pre ňu riešenie. Až sa jedného dňa Brian vrátil domov a postavil pred svoju ženu víziu o tom, čoho by sa mali držať, aby s rodinnými financiami vyšli. Písal sa 2. apríla 2008, bol to prvý deň ich nekonečného 15-ročného plánu.







Ale nakoniec stačili iba štyri roky, 28. marca 2012 manželia Lowesoví uhradili aj svoju poslednú časť záväzku. Dokázali splatiť spoločne s úrokmi čiastku vo výške 127 482,30 dolára, čo Cherie s radosťou zdokumentovala na svojom blogu a vo svojej knihe "Ako jedna rodina zdolala peňažné monštrum."

Pre dosiahnutie svojho cieľa pár zapracoval na zvýšení svojich príjmov, a zároveň aj na znížení výdavkov. Za úspechom treba hľadať hneď niekoľko podstatných faktorov, medzi ktorými sú vybudovanie si núdzového fondu, znižovanie daňového zaťaženia, odkladanie si peňazí na rôzne účely, úplné zabudnutie na stravovanie sa v reštauráciách a celkovo život za menej. Ale ako dnes Cherie hovorí, za najpodstatnejší trik považuje pri úspore peňazí premyslený nákup.

"Vždy, keď sa vyberiete do potravín a nemáte nákupný zoznam v ruke, musíte v košíku nájsť tri až päť položiek, ktoré vôbec nepotrebujete," hovorí.

Táto taktika funguje z dvoch dôvodov:

- vytvára bariéru medzi umiestnením tovaru do vášho košíka a zaplatením za ňu

- dokáže postupne okresávať sumu, ktorú nechávate pri pokladni



"Musíte si nechať priestor, pauzu medzi tým, že si skontrolujete, čo máte v košíku a premyslíte si, či to aj potrebujete. Po čase som zistila, že to funguje celkom efektívne," hovorí Cherie a poznamenáva, že tento nápad platí najmä v hypermarketoch, kde je ľahké nájsť atraktívne predmety bez toho, aby sme premýšľali o ich skutočnej potrebe. "Po niektorý tovar, ktorý z košíka vyberiem, už možno budem potrebovať na budúci týždeň. To je správne si uvedomiť, že sa poň budem musieť vrátiť. Ale práve v tomto momente ho pravdepodobne nepotrebujem, teraz sa musím zamerať len na to, čo je nevyhnutné, čo skutočne potrebujem."





Len málo ľudí sa dokáže poctivo držať svojho nákupného zoznamu. Ale dokonca aj tí, ktorí sa ním riadia, často dokážu znížiť objem svojho nákupu o niekoľko nepodstatností.

Cherie tiež odporúča vyrážať na nákup s obmedzenou hotovosťou. Tak si vytvoríte ďalšiu fyzickú hranicu medzi pridaním konkrétnej položky na zoznam a jej skutočným nákupom. "Musíte si vytvoriť pevný mantinel, ktorý ohraničí to, na čo a koľko budete míňať," hovorí Cherie.

To, že hranice fungujú, dokazujú aj skúsenosti iných bývalých dlžníkov, ktorí odprisahali, že bez ich stanovenia si, by sa nikam nedostali. Pre Laurena Greutmanovú, ktorej sa podarilo vyhrabať z viac ako 40 000 dolárového dlhu, to znamenalo, že si musí zvyknúť na hotovosť. "Musela som úplne prestať nosiť so sebou svoju platobnú kartu, aby som bola šťastná," píše v knihe The Recovering Spender. "S ňou som totiž mala nulovú sebakontrolu." Greutmanová prešla výhradne na hotovostný styk, čo jej spôsobil aj niekoľko trápnych okamihov. Napríklad, keď si doma zabudla peniaze a nemohla si dovoliť kúpiť potraviny. Avšak z dlhodobého hľadiska tomuto kroku ďakuje za to, že sa stala zodpovednejšia pri výdavkoch a že hotovosť ju prinútila držať sa svojho rozpočtu. "Tieto hranice sú tu, aby vás ochránili, aby ste zostali v bezpečí," píše Greutmanová na svojom blogu.Hotovosť dokáže mnohých dokopať k dodržiavaniu platobnej disciplíny. Keď sledujete, ako vám bankovky miznú z peňaženky, utratíte menej, než keď platíte peniazmi z virtuálneho konta. Podľa prieskumu spoločnosti Dun & Bradstreet je to v priemere dokonce o 12 až 18 % menej.