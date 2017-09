Paris Hilton kontra Robert Shiller: Bublina, či budúcnosť?

Zdroj: quartz

Medzi nečakaných krypto-nadšencov sa radí aj Paris Hilton. Pomocou twitteru propaguje nadchádzajúce ICO tzv. LydianCoin. Vyzerá, že sa skutočne nadchla a verí v blockchainovú budúcnosť, v big data, umelú inteligenciu a všetko ostatné, pričom nezabudla upresniť, že jej tweet nie je žiadna "reklama". Zároveň retweetla analýzu ICO, ktorá dokazuje, že mena vyhovuje právnemu referenčnému kritériu pre ponuky cenných papierov nazývanú Howey Test.







Druhou celosvetovo známou celebritou, ktorá neváha popularizovať kryptomeny je Mike Tyson. Ten sa ešte v roku 2015 nechal vyfotografovať pri bitcoinovom bankomate v Las Vegas, keď ho uvádzali do prevádzky. Bolo to dávno pred dnešným ošiaľom. "Som vďačný za to, že môžem byť súčasťou Bitcoinovej revolúcie," povedal v čase keď sa Bitciony obchodovali za približne 230 dolárov alebo okolo 5 % svojej ceny. Predvídavý športovec.







Skúsme však trošku vážnejšie. Profesor ekonómie na Yale Robert Shiller získal Nobelovu cenu za prácu na bublinách. Shiller vyvinul niektoré nástroje, ktoré sú považované za nevyhnutné pre získanie striedmeho pohľadu na trhy. Jeho ukazovateľ oceňovania akciového trhu, cyklicky upravený pomer cien k zisku (pomer CAPE) sa považuje za jeden z najlepších modelov prognóz výnosov akcií.

Shiller tvrdí, že "veľké veci sa stanú vtedy, ak niekto pripraví správny príbeh a začne ho šíriť." Podľa uznávaného ekonóma je najlepším príkladom bubliny v súčasnosti Bitcoin. Dokazujú to aj jeho študenti na Yale, ktorí od vzrušenia strácajú dych ak sa začne hovoriť o Bitcoinoch.

Príbeh začína tajomným Satoshi Nakamotom, tajomnou postavou, ktorá môže alebo nemusí byť skutočná. Nikdy sa ním nikto nestretol. K tomu pridáme šikovnú predstavu o šifrovaní, blockchaine a verejných knihách a myšlienka je už natoľko silná, že ju nedokážu zastaviť ani vlády. Bitcoin podľa Shillera zapadá do fundamentálnych obáv našej doby. Do strachu z digitalizácie a počítačov. "Ľudia sa obávajú, nevedia aké bude ich miesto v tomto novom svete. Aké to bude za desať, dvadsať rokov. Budem mať prácu? Budem mať vôbec niečo?“ Bitcoin sa pritom stal stelesnením stále väčšej digitalizácie sveta. Napriek tomu ho tieto obavy z budúcnosti ženú stále vyššie. Dôvodom je podľa Shillera to, že Bitcoin dáva niektorým jednotlivcom pocit, že majú vďaka nemu digitalizáciu pod palcom. Že jej rozumejú. Že na nej môžu špekulovať a zbohatnúť. A svojim spôsobom tak dokážu vyriešiť všetky tie obavy z budúcnosti.





Dôležitú úlohu v špekulatívnych bublinách zohrávajú médiá. Do roku 1600 sme o nich nevedeli, ale príchodom tlačiarenských lisov sme ich začali objavovať. Keď prišli na trh týždenníky, ktoré referovali o tom, čo sa stalo uplynulý týždeň, ľudia pochopili, že milujú noviny. Internet je podľa Shillera len iná dimenzia, nie je tak dôležitý ako tlačiarenský lis. Najpodstatnejšie sú ale samotné príbehy, ktoré nafukujú bublinu. “Nebolo to tak dávno, kedy sme pohŕdali bohatými. Dnes máme miliardára prezidenta. Trumpov príbeh pomáha nafúknuť všetky druhy bublín, nielen Bitcoinov. Myslím, že tu máme aspekty bubliny aj v oblasti bývania, či na burze.“



A čo si ekonóm myslí o počiatočnej ponuky mincí ICO? Je to niečo ako crowdfunding. Povedzme, že si chcete otvoriť bar a financovať ho vydaním digitálnych mincí. Token za pivo, ale váš bar bude podávať iba určitý počet pív. Ak si ľudia budú myslieť, že je to trendy bar, hodnota žetónov sa v obchodovaní vyšplhá až do výšky 100 alebo 200 dolárov. Dokážete sa týmto spôsobom dostať k stovkám miliónov dolárov, hoci vaše obchodné plány sú biedne. Je to klasická bublina. Na trhu je už veľa kryptomien, ale nemajú taký dobrý príbeh ako Bitcoin. Možno sa objaví nový príbeh, ale možno je to len nový druh virálu.