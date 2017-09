Očakávania naplnené: ECB v ponechala svoju menovú politiku bez zmeny

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:53 -

Európska centrálna banka vo štvrtok podľa očakávaní ponechala základné úrokové sadzby bez zmeny na rekordných minimách a nepristúpila ani k úprave svojho programu nákupu cenných papierov. Potvrdila, že program nákupu dlhopisov v objemu najmenej 60 miliárd eur mesačne bude pokračovať minimálne do decembra. Ak by to bolo nutné, banka je pripravená nákupy dlhopisov predĺžiť alebo rozšíriť. Niektorí analytici očakávali, že ECB by mohla upustiť od odkazu na možné zvýšenie nákupu dlhopisov.

Kurz eura voči doláru na oznámenie rozhodnutia nereagoval. Počas tlačovej konferencie Maria Draghiho, na ktorej bolo okrem iného oznámené zníženie inflačného výhľadu, sa kurz dostal nad 1,20 EUR/USD. Ruka v ruke s tým odovzdali časť svojho zisku aj západoeurópske akciové indexy.

Draghi uviedol, že guvernéri sa nebavili o poradí zmien na úrovni jednotlivých nástrojov menovej politiky. Takáto debata je podľa neho veľmi predčasná. Hovorilo sa ale o dĺžke a objeme programu odkupu aktív a kladoch aj záporoch rôznych scenárov. Niektoré rozhodnutia týkajúce sa kvantitatívneho uvoľňovania chce ECB prijať v októbri. Z nedostatočného množstva dlhopisov vhodných na nákup, podľa Draghiho rada ECB obavy nemá.

ECB aktualizovala svoju ekonomickou prognózu. Zlepšila výhľad rastu HDP eurozóny na

2,2 % v roku 2017,

1,8 % v roku 2018 a1,7 % v roku 2019.Miera inflácie by mala v tomto roku dosiahnuť 1,5 %,budúci rok 1,2 % av roku 2019 opätovne 1,5 %.Výhľad inflácie bol oproti júnovej prognóze mierne znížený a to predovšetkým v dôsledku posilnenia eura v uplynulých mesiacoch.