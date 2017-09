Moje auto je aj tvoje: Vysnívaná kára môže stáť pred domom vďaka zdieľaniu áut

Zdroj: quartz

Startupu na zdieľania vozidiel Turo sa podarilo získať 92 miliónov dolárov od nemeckej automobilky Daimler a juhokórejského konglomerátu SK Holdings. Celkovo sa podarilo vyzbierať na financovanie spoločnosti 193 miliónov dolárov. Spoločnosť zároveň oznámila, že ako súčasť tejto transakcie získava od spoločnosti Daimler jej nemeckú platformu peer-to-peer autopožičovne Croove.

Spoločnosť Daimler takisto nedávno investovala do spoločnosti Via, zameriavajúcej sa na zdieľanú jazdu, ktorá obsluhuje letiská Chicago, New York a Washington DC. Obe spoločnosti oznámili plán na spustenie podobného druhu prepravy na vyžiadanie v Londýne do konca roka. Podobne aj Ford má svoju službu Chariot, ktorá debutovala v júli v New Yorku. GM neustále rozširuje Maven, svoj program prenájmu áut, ktorý bol pôvodne vytvorený pre vodičov ponúkajúcich služby zdieľanej jazdy.

Turo, predtým RelayRides, je platformou podobnou spoločnosti Airbnb, ktorá umožňuje majiteľom áut prenajímať svoje vozidlá iným osobám. Na rozdiel od nájmu ubytovacej kapacity, vďaka čomu sa Airbnb celosvetovo preslávil, zdieľanie áut sa ešte do hlavného prúdu nedostalo. Turo má dnes vyše 4 miliónov členov, ktorí sa zaregistrovali od založenia spoločnosti v roku 2009, začiatkom septembra ponuka vozidiel dosiahla 171 500 kusov. Pre porovnanie, spoločnosť Airbnb, ktorá bola založená v roku 2008 a naposledy v marci ocenená na 31 miliárd dolárov, tvrdí, že má 4 milióny ponúk z takmer 200 krajín.







Platforma pôsobí v 4700 mestách v USA, Kanade a Spojenom kráľovstve, vrátane všetkých veľkých miest okrem New Yorku, kde mu v tom bránia prohibičné zákony o poistení. Turo ponúka totiž aj poistenie pre nájomcov a majiteľov áut na svojej platforme. Jeho poistenie zodpovednosti zabezpečuje spoločnosť Liberty Mutual, jeden z investorov cez fundraising.



Turu sa podarilo dostať sa na špecializovaného trhu automobilových nadšencov. Andre Haddad, generálny riaditeľ spoločnosti Turo, je podľa vlastných slov automobilovým nadšencom. Tvrdí, že v ponukách na ich stránke prevládajú prémiové značky oproti zvyšku trhu.







"Väčšina z našich členov má viac ako len jedno auto... Pochopili, že táto platforma je veľmi silná na to, aby im pomohla speňažiť svoje auto, následne začali premýšľať. Ak je moje auto takmer nepretržite rezervované, naskytá sa mi príležitosť nechať si ho a zo zárobkov Turo zafinancovať nové," povedal Haddad pre portál Quartz. A pridal príklad.



Podľa výpisov Turo priemerný vlastník Tesla Model S vďaka tejto platforme v minulom roku zarobil mesačne 1 021 dolárov, ak jeho auto bolo v prenájme sedem dní v týždni. To je približne rovnaká suma ako mesačná splátka. Vlastník automobilu Jeep Wrangler zarobil za mesiac 747 dolárov, čo je viac ako dvojnásobok mesačnej splátky za auto, pričom stačilo, že si vozidlo prenajali ľudia asi na 13 dní v priebehu jedného mesiaca.