Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Eastring urobí maďarská firma Euroil

dnes 11:16 -

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, podpísal zmluvu o vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti pre plánovaný plynovod Eastring spájajúci krajiny strednej a juhovýchodnej Európy. Zmluva bola podpísaná koncom augusta s maďarskou konzultačnou a projekčnou spoločnosťou Euroil. „Vstúpili sme do novej fázy projektu, ktorý je dôležitý z hľadiska posilnenia energetickej bezpečnosti dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je definovať potrebné technické, ekonomické, finančné a environmentálne aspekty budúceho plynovodu, vrátane jeho optimálneho trasovania a tiež uskutočniť rozsiahly prieskum trhu. Štúdia bude dokončená v júni 2018 a jej výsledky budú slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodnutia o podobe projektu.

Polovica oprávnených nákladov na štúdiu, najviac však jeden milión eur, bude uhradená zo strany Európskej komisie z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility). „Eastring je súčasťou európskeho zoznamu Projektov spoločného záujmu (PCI) a sme radi, že túto dôležitú časť projektu môžeme uskutočňovať s priamou finančnou podporou zo strany Európskej únie,“ konštatoval Ňukovič.

V nadväznosti na podpis zmluvy sa už uskutočnilo prvé spoločné pracovné stretnutie so zástupcami Euroilu a reprezentantmi partnerov projektu Eastring, ktorými sú bulharská spoločnosť Bulgartransgaz EAD, rumunská Transgaz S.A., maďarská FGSZ Zrt. a samotného Eustreamu.

Plynovod Eastring by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom a podľa prvotných predpokladov by mal mať projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať od 744 do 1 015 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur.