Goldman Sachs: Severná Kórea nezvyšuje ceny zlata, môže za to Trump

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:19 -

Zlato, ktoré tradične investori využívajú ako bezpečné útočisko, keď rastie nervozita, sa v stredu ráno obchodovalo za 1338,50 USD za uncu.

Niektoré zisky kovu sa dávajú do súvislosti so zvýšeným napätím na Kórejskom polostrove, najmä po tom, keď v nedeľu Severná Kórea ohlásila úspešný test na vodíkové bomby. Podľa Goldmanov však zlatá rally nemá vzťah k severokórejskému napätiu, maximálne iba okolo 15 dolárov z viac ako 100 dolárového rastu."Zistili sme, že udalosti vo Washingtone za posledné dva mesiace hrajú oveľa väčšiu úlohu v nedávnej zlatej rally, za ktorou je slabší dolár," píšu analytici s tým, že to je dôvod, prečo žltý kov pravdepodobne neudrží svoje zisky. S vylúčením "značnej" eskalácie severokórejského napätia, Goldman Sachs predpovedá, že zlato sa do konca roka udrží na 1 250 dolárov za uncu.









Trump sa spája s washingtonským rizikom, čo súvisí s úrokovými sadzbami, ako aj s cenami zlata. Spolu so slabším dolárom to predstavuje okolo 85 percent nedávnej rally zlata. "V nasledujúcich mesiacoch nešťastné následky hurikánu Harvey naznačujú, že Washington bude musieť zvýšiť výdavky, snažiť sa vyhnúť pádu vlády a pokračovať v projektoch infraštruktúry," uviedla banka. Goldman znížil odhad pravdepodobnosti pádu vlády na približne 15 percent z 35 percent.

Banka dodala, že zlato môže ponúknuť dobré zaistenie proti globálnym rizikám, keď udalosti vedú k znehodnoteniu dolára, ale v priemere kov príliš nereaguje na geopolitiku pri kontrole makroobjemových premenných. To znamená, že situácia na Kórejskom polostrove pravdepodobne cenu zlata neovplyvní. Severokórejské napätie bolo "veľmi závažné", ale na trhu sa to nedorazilo ako veľká riziková prirážka, dodala banka. "Severná Kórea nemusí mať motiváciu zaútočiť, pretože by to pravdepodobne viedlo k odvetným útokom. Je však tiež nepravdepodobné, že sa vzdala jadrového arzenálu, pretože pravdepodobne ho považuje za záruku svojej bezpečnosti. V dôsledku toho je z hľadiska teórie hier stabilná rovnováha," myslia si analytici Goldman Sachs.