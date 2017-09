Kryptomeny zažívajú boom, kapitalizácia na maximách

Zdroj: lindak



Pre Bitcoin neboli posledné týždne zásadnejšie. Aktuálne sa cena udržuje nad 4000 dolármi za Bitcoin, pričom vývoj vyzerá ako elektrokardiogram. Iný vývoj zaživa Bitcoin Cash. Spomínal som, že je len bublinou a neprinesie nič zásadné a časom po ňom zľahne zem. Mýlil som sa. Cena novej alternatívy poskočila z 300 dolárov na 600, a to za pár dní. Dôvodom je to, že časť minerov začala ťažiť miesto Bitcoinu Bitcoin Cash. Jednoducho rozhodol zisk z ťažby, ten je v súčasnosti vyšší ako pri Bitcoine.





V krajine vychádzajúceho slnka, v Japonsku, vydala spoločnosť Fisco prvý dlhopis denominovaný v Bitcoinoch. Spoločnosť emitovala trojročný dlhopis v hodnote 200 Bitcoinov (približne 860 000 dolárov) s ročnou úrokovou sadzbou 3 %. O tri roky sa uvidí či bude stratový veriteľ alebo dlžník, keďže cena Bitcoinu sa nedá predikovať. Každopádne to slúži ako dobrý marketingový ťah.

S krajinami, ktoré diskutujú o virtuálnych menách sa roztrhlo vrece. Ukrajina by v najbližšej dobe mala zorganizovať stretnutie kľúčových predstaviteľov vlády, aby sa rozhodli ako ďalej s Bitcoinom. Budú riešiť Hamletovu otázku v podaní regulátorov. Regulovať, či neregulovať. Kanada sa rovnako rozhoduje ako ďalej s virtuálnymi menami. Presnejšie sa objavili hlasy regulátorov, aby Initial Coin Offering (ICO), by mali byť regulované ako klasické cenné papiere. Dôvodom je to, že sa cenným papierom podobajú, keďže začínajúce spoločnosti prostredníctvom emisie tokenov (zjednodušene, virtuálnej meny) získavajú finančné prostriedky na svoj rozbeh. V podobnom kontexte sa vyjadrili aj regulátori v Spojených štátoch. Považujú ICO rovnako za ekvivalent predaja cenných papierov, a teda v tom zmysle by malo byť ICO regulované.

Z Vietnamu prichádzajú klebety, že Bitcoin uznajú ako platobný prostriedok, podobne ako v Japonsku či Južnej Kórei. Napriek tomu, ešte nič nie je isté. Premiér len oznámil, že legislatíva regulujúca virtuálne meny bude vonku do konca roka 2018.

Oportunisticky sa na virtuálne meny pozerá Brazília. Tamojšie ministerstvo pre plánovanie si naplánovalo spoluprácu so startupom pracujúcim s Blockchainom a Microsoftom. So spoločnosťami by mali vyvinúť tzv. „identity application.“ Aplikácia na báze Blockchainu, by mala slúžiť na zápis osobných dokumentov. Projekt v Brazílii nie je prvým, ktorý buduje spoluprácu medzi startupom s „Blockchain pozadím“ a vládou. Podobné projekty sa objavili už v Spojených štátoch alebo v Spojenom kráľovstve. Podobne estónsky riaditeľ programu E-residency oznámil prácu na vývoji novej virtuálnej meny Estcoinu. Mena by mala byť prostredníctvom centrálnej banky ponúknutá cez ICO. Keby sa to podarilo, tak by to bolo prvé ICO, ktoré by organizoval iný ako súkromný subjekt. Samozrejme celý projekt bude na Ethereum Blockchaine, tak ako väčšina ICO. Mimochodom za Ethereom stojí len 23 ročný Vitalik Buterin. Ten sa tento rok ocitol v rebríčku 40 pod 40, ktorý vypracúva časopis Fortune. A to už druhý krát, tento rok na 10. mieste.

Čerešničkou na torte posledných dvoch týždňov bola správa o ukradnutí epizód seriálu Game of Thrones, ktoré hackeri ukradli spoločnosti HBO a v prípade nezaplatenia výkupného ukradnú ďalšie. Vraj by sa malo niečo platiť v Bitcoinoch. Samozrejme takéto správy robia zlé meno Bitcoinu. Nevadí, nanešťastie sa potešia aspoň fanúšikovia.

Autorom je Martin Lindák, analytik Nadácie F.A. Hayeka