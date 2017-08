Michalovskí poslanci schválili navýšenie úveru na rekonštrukciu zimného štadióna

dnes 15:31 -

Michalovskí poslanci na svojom dnešnom zasadnutí schválili zvýšenie čerpania úveru určeného na rekonštrukciu, resp. dostavbu zimného štadióna o 300.000 eur. Ide o sumu, o ktorú mesto žiadalo Ministerstvo financií SR, doteraz však túto dotáciu k dispozícii nemá. Ešte v júni tohto roka mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie úveru vo výške 850.000 eur.

Mesto predpokladá, že na modernizáciu zimného štadióna použije z vlastných zdrojov približne 1,46 milióna eur. Celý úver (1,15 milióna eur) by chceli čerpať v dvoch etapách do konca februára budúceho roka. "Mesto dnes má po schválení tohto úveru k dispozícii tie finančné prostriedky, ktoré potrebuje na prefinancovanie celej stavby s tým, že pokiaľ by prišlo 300.000 eur z ministerstva financií, použije úver na financovanie tých aktivít, ktoré plánovalo realizovať z vlastných finančných prostriedkov," uviedol dnes po zasadnutí primátor Viliam Zahorčák.

Celkové náklady na rekonštrukciu zimného štadióna predstavujú 2,46 milióna eur. Mesto získalo na tieto účely aj dotáciu z Úradu vlády SR vo výške milión eur. Stavenisko odovzdalo mesto zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť HANT BA, a.s., Považská Bystrica, koncom januára tohto roka. Rekonštrukcia, resp. dostavba štadióna zahŕňa okrem iného práce na sociálnom zázemí pre hráčov, šatne, časť tribún a vonkajšiu fasádu.