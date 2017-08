Slováci kupujú dovolenkové apartmány najmä v Chorvátsku

dnes 10:16 -

Slováci čoraz viac investujú aj do dovolenkového bývania v zahraničí. Najväčší záujem majú o Chorvátsko. V diskusnej relácii na TABLET.TV to potvrdil prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.

„Slováci nakupujú nehnuteľnosti v zahraničí. Ako prvé je to Chorvátsko, zachytili sme takisto Bulharsko, dokonca Rumunsko a ďalšie destinácie. Slováci kupujú v Chorvátsku nehnuteľnosti - či už sú to apartmány, či už sú to byty, či už sú to rodinné domy. Ten nárast objemu je citeľný,“ zdôraznil Palenčár.

Nákup dovolenkových nehnuteľností v cudzine však má svoje úskalia. „Pri kúpe nehnuteľností v zahraničí je hlavný problém neznalosť tamojšej legislatívy a prípadne aj technické otázky, otázky správy o nehnuteľnosť a podobne. Každý členský štát EÚ má svoje vlastné pravidlá. Teraz nehovorím len o nadobudnutí nehnuteľností, o spôsobe zápisu do katastra, ale aj o ich správe, či o spôsobe fungovania jednotlivých dodávateľov médií,“ konštatoval Palenčár.

Rovnako nie je jednoduché financovanie ich nákupu napríklad prostredníctvom hypotekárneho úveru. „Je problém, aby ste na takýto druh nehnuteľností získali hypotekárny úver na Slovensku a zároveň žiadali, aby táto nehnuteľnosť bola založená v prospech financujúcej banky. Slovenská banka nemá záujem mať založenú nehnuteľnosť v zahraničí. Pokiaľ však viete zabezpečiť si tento úver inou nehnuteľnosťou, ktorá je na Slovensku, tak viete získať úverové zdroje aj na kúpu bytu, domu či apartmánu v zahraničí,“ uzavrel Palenčár.