Vo svete strojov zostať človekom: Za dverami je nová, situačná ekonomika

Určite ste už počuli o obchodoch Amazon Go bez pokladne. Vstúpite do obchodu s autentifikáciou prostredníctvom telefónu a keď ste prihlásený, kamery a snímače zaznamenajú to, čo si dáte do tašky. Vychádzajte z obchodu s nákupom, ktorý sa automaticky odčíta z vašej karty. Podstatné je kde ste a čo máte.

Alebo Face ++ od čínskej spoločnosti Megvii Inc., ktorá sa zameriava na vybraných 83 tvárových čŕt na overenie identity. Technológia je rozšírená predovšetkým v Číne ale ďalšie krajiny spájajú túto technológiu nie s posielaním peňazí, ale v kombinácii so získaním polohy napríklad pri rezervácii taxíka, alebo pri aplikáciách elektronickej zoznamky.





A do tretice americký potravinový reťazec Walmart od konca septembra bude s Google spolupracovať na zavedení služby, vďaka ktorej bude možné objednávať si tovar pomocou hlasu. Pôjde o stovky tisíc produktov "od bielizne až po detské hračky".



Všetky technológie majú aj iný cieľ, vyberaniu značiek a reklám, ktoré sa menia podľa toho, kto čo vyhľadáva, alebo číta. Presne ako to robí Google, vytvára softvér, ktorý nakoniec vyhodnotí, čo vlastne potrebujete. Umiestnenie "situačného uvedomenia" do produktov a obchodu je niečo ako spôsob, akým balík opúšťa sklad v pri on-line nakupovaní. V takomto prípade je zaznamenaný prevoz z nákladného prístavu do kamiónu, počas neho sa iniciuje zaslanie e-mailu pre kupujúceho s informáciou, že nákup je už na ceste, a môže sa teda jeho cena stiahnuť z platobnej karty. Tak vyzerá dnes relatívne stabilný dodávateľský reťazec.







Nové technológie ale budú brať do úvahy kombináciu polohy, mobilných aplikácií, počítačových vízií a senzorov, ktoré sú umiestnené v celosvetových cloud computingových systémoch spoločností ako Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google cloud. Ich spojením dohromady dokáže každá transakcia vyvolať ad hoc virtuálny reťazec.

"Je to plynulý vývoj systému bez hraníc," povedal Bernardo Huberman, lektor na Stanfordskej univerzite. "Už dnes na miestach, ako je Dánsko, môžete zaplatiť za všetko telefónom, ale časom aj telefón zmizne." Huberman, ktorý bol vedúcim pracovníkom laboratóriách spoločnosti Hewlett-Packard pred ich zrušením v októbri minulého roka, postavil prototyp pre označovania letiska. Lacným skenerom dokázal sledovať, kam sa cestujúci pozerá. Išlo o ponúknutie základných pokynov v niekoľkých jazykoch, preložených do jazyka konkrétnej osoby. "Dalo by sa to nasadiť aj v obchodoch, kde by zákazníkom premietali údaje z displeja pokladnice."







Výrobcovia softvéru najskôr inštalujú počítačové servera následne pridajú databázy. Až na záver sa vytvárajú služby na základe rôznych prepojení. Dnes sú už servery virtuálne, ku ktorým sa pridruží softvér, aký potrebujete. Namiesto navrhovania produktu alebo služby z hľadiska jej atribútov sily, programátori platobných programov premýšľajú o konkrétnych potrebách a snažia sa ich vylepšiť prostredníctvom naprogramovaných rozhraní. Popíšte, čo chcete dosiahnuť a jednoducho vytvoríte virtuálny obchod založený presne na meniacich sa atribútoch. Kde sme, čo práve držíme a na čo sa pozeráme.

Tento proces nie je žiadne vzdialené sci-fi. Urs Hölzle, senior viceprezident spoločnosti Google pre technickú infraštruktúru, postavil jednu z najväčších svetových počítačových sietí. Podľa neho už čoskoro bude ešte jednoduchšie opísať a postaviť takéto neviditeľné systémy. "O päť rokov už nebudete premýšľať o tom, aký typ stroja chcete, len poviete, čo chcete robiť a automaticky sa nakonfiguruje. Ľudia vnímajú cloud ako lacný výpočtový systém, ale je to viac o automatizácii vecí."

Samozrejme, automatizácia je v prvom rade to, čo počítačové technológie dokázali po celé desaťročia. Softvér by sa dal považovať za najväčšieho tvorcu bohatstva našej doby, ide o nehmotnú vec, sériu príkazov k tomu, ako niečo zorganizovať. Ale rovnako ako geológia alebo vývoj, nakoniec sa aj vďaka softvéru vytvoria rozdiely. Vznikne nový svet s novými bytosťami. Ak sa ako novodobí spotrebitelia zaregistrujeme na tieto služby, dovolíme tretím stranám, aby o nás získali viac informácií.







Takýto druh tretej strany existuje už aj dnes, či už vďaka domácim bezpečnostným kamerám, sociálnym sieťam, alebo vo vernostným kartám. Veľké a zložité neviditeľné systémy môžu predstavovať svoje vlastné problémy, pričom viaceré strany medzi sebou zdieľajú naše údaje. Hölzle v tom nebezpečenstvo nevidí, tvrdí, že všetko záleží od toho, ako je softvér napísaný. Najdôležitejšie pri navrhovaní vecí je dobre pomenovať atribúty, potom zabezpečiť súkromie a príslušnú personalizáciu. Regulátori, spotrebitelia a firmy už roky diskutujú o týchto veciach.

Veľký posun môžeme očakávať vo vnímaní vlastnej práce, ktorá je pre väčšinu z nás významná aj z hľadiska identity. Hodinová mzda, ktorá sa znižuje od prvej priemyselnej revolúcie, bude pravdepodobne nahradená inými meraniami. Technológia, ktorá umožňuje prevádzkovať služby ako je Uber alebo Amazon Go, zasiahne aj robotníkov. Predstavte si, že chiropraktik dostane automatický pripísanú platbu v momente, keď zákazník opustí jeho stôl. Alebo vývojárovi nabehnú na účet peniaze v okamihu, keď zákazník, alebo aj tisíc zákazníkov, použijú jeho kód.







"Kompenzácia je v konečnom dôsledku výmenou hodnoty," povedal Josh Reeves, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Gusto, poskytovateľ mzdových služieb založený na cloudových službách. "Budú existovať spôsoby, ako prispôsobiť pracovné zmeny, pretože systém vidí dni, ktoré sú lepšie z pohľadu získania provízie z toho, čo človek robí a za čo inkasuje peniaze."

Reeves sa obáva nesprávneho definovania systému. "Ak je všetko len o kompenzácii, bude to depresívne, bude znepokojujúce, že v zamestnaniach typu Uber, nebude žiaden spôsob, ako sa dostať v kariérnom rebríčku vyššie. Správanie sa ľudí, motivované výhradne peniazmi, vedie ľudí k systému hry. Ale veci ako spokojnosť, pýcha a pocit naplnenia, sa musia stať súčasťou tohto systému."