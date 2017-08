Virtuálny život digitálneho občana: Estónsko s vlastnou kryptomenou

Zdroj: medium.com

E-obyvateľ môže v Estónsku cez internet založiť a viesť firmu, otvoriť si účet v niektorej z partnerských bank a využívať ďalšie benefity. Všetko bez fyzickej prítomnosti na úradoch. Po úspešnej registrácii si stačí na zastupiteľskom úrade vyzdvihnúť e-občiansky. Cieľom je byť lídrom v oblasti inovácii e-governmentu.

Kaspar Korjus má na starosti program e-rezidentov, na server medium.com umiestnil informácie o tom, že do života chce krajina priviesť ďalší logický pilier elektronického štátu. Pokiaľ môžu e-obyvatelia zakladať firmy, mali by mať k dispozícii aj nejakú menu, najlepšie kryptomenu.



Korjus ju pracovne označuje ako „Estcoins“ a jedným z poradcov projektu je aj zakladateľ čoraz populárnejšej a vplyvnejšej kryptomeny Ethereum Vitalik Buterin. "Estcoins" by mohla byť riadená Estónskou republikou, ale prístupná každému na svete prostredníctvom programu e-Residency a spustená prostredníctvom iniciálnej ponuky mincí (ICO).

Hoci je príprava „Estocins“ zatiaľ skôr v ideovej rovine, Korjus jasne hovorí o tom, že by to mala byť štátom posvätená mena, systém, ktorý by bol logickou súčasťou celého tamojšieho e-gov ekosystému. Ten je vďaka malému počtu obyvateľov pravdepodobne ten najpokročilejší na svete. „Toto ešte nie je národná politika, ale nápad, ktorý stojí za zváženie, ktorý má potenciál stať sa realitou.“

Estónci môžu elektronicky voliť, majú elektronické občianske, elektronické podpisy už majú niekoľko rokov. Pprogram e-rezidentov a zavedenia kryptomeny je vlastne len spôsob, ako počet obyvateľov malej pobaltskej krajiny zvýšiť digitálnym spôsobom. "Estónsko má len 1,3 milióna obyvateľov, ale čo by sa stalo, keby naša krajina mala 10 miliónov digitálnych obyvateľov?" kladie si otázku Korjus.







"Každý občan by mohol získať bezpečnú digitálnu identitu, ktorá by mu umožnila prístup k štátnym službám Estónska úplne on-line. Táto minimalizácia byrokracie a uľahčila každodenný život najmä pre podnikateľov. Ale naša digitálna infraštruktúra dokáže zvládnuť oveľa viac používateľov ako súčasná populácia. Ak by ktokoľvek a kdekoľvek mohol požiadať o digitálnu identitu, ktorú vydá estónska vláda, potom by mali tiež prístup k našim verejným elektronickým službám a nášmu podnikateľskému prostrediu. Môžu potom využívať mnohé z našich výhod na internete, najmä pokiaľ ide o založenie a prevádzku spoločnosti bez ohľadu na to, kde na svete sú.“

Najnovšie štatistiky ukazujú, že v súčasnosti je zaregistrovaných viac ako 22 000 e-obyvateľov zo 138 krajín.“V skutočnosti je týždenná miera využitia v súčasnosti vyššia ako týždenná pôrodnosť Estónska! Schopnosť založiť spoločnosť nezávislú od lokality je teraz hlavným "produktom", ktorý vedie k rastu e-Residency," približuje podrobnosti Korjus.



"Ak získa národná kryptomena podporu, ďalšou etapou pred ICO by bolo poskytnúť bielu knihu, v ktorej sa uvedie hodnota estcoins a ako sa investícia použije na rozvoj nášho digitálneho národa. Je pravdepodobné, že sa spustí najskôr pilotný projekt, ktorý sa dá rozšíriť na základe dopytu,“ vidí budúcnosť národnej kryptomeny Korjus .