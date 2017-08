Strach z krízy: Nemecko rýchlo presunulo časť svojej zlatej rezervy zo zahraničia späť domov

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:39 -

Počas posledných piatich rokov nemecká centrálna banka tajne prepravila 674 ton zlata z francúzskej a americkej centrálnej banky (Fed) späť do Nemecka. Zostávajúcich 1236 ton zostane na neurčito v úschovni Fedu v New Yorku a ďalších 432 ton si ponechá centrálna banka v Londýne, uviedla agentúra Reuters. Operácia mala pôvodne skončiť v roku 2020.

V čase studenej vojny bolo 98 % zlatých rezerv Nemeckej spolkovej republiky v zahraničí. Najväčší podiel, približne 931 ton, bol prevezený späť z britskej centrálnej banky v roku 2000.

Zlaté zásoby o veľkosti 3378 ton sa stali symbolom nemeckého hospodárskeho rastu. Po druhej svetovej vojne Nemecko nemalo žiadne zlaté rezervy. Nacisti väčšinu z nich použili na financovanie vojny. Väčšina zlata, ktoré neutratili, záhadne zmizla v povojnovom chaose.



Ale krajine sa postupne podarilo nazhromaždiť druhú najväčšiu zlatú rezervu na svete. Miestnu verejnosť však začalo po vypuknutí hospodárskej krízy v eurozóne trápiť, že veľká časť zlata bola mimo Nemecka, a preto sa rozhodlo o presune.





central bank began publishing an exhaustive inventory of the gold bars it owns.">Spolu s plánom repatriácie začala nemecká centrálna banka zverejňovať podrobný inventár zlatých tehál. Zapísané sú sériové čísla každej tehly, číslo tavenia, celkovú hmotnosť, jemnosť a umiestnenie. Najnovšie vydanie má 2398 strán.