Bundesbank dokončila repatriáciu 50 % svojich zlatých rezerv

dnes 15:31 -

Nemecká centrálna banka dokončila tri roky pred plánovaným termínom repatriáciu polovice svojich zlatých rezerv, ktoré ukryla počas studenej vojny v zahraničí.

Bundesbank dnes oznámila, že z Paríža sa do Nemecka vrátilo 91 metrických ton zlata.

Banka pôvodne predpokladala, že presun 374 ton zlata z Paríža a 300 ton zlata z New Yorku sa jej podarí dokončiť v roku 2020.

Bundesbank však už má aktuálne vo Frankfurte nad Mohanom viac ako polovicu z 3378 ton svojich zlatých rezerv. Zvyšok, konkrétne 36,6 % nemeckého zlata zostáva vo Federal Reserve Bank of New York a 12,8 % v Bank of England v Londýne.

Západné Nemecko počas studenej vojny držalo väčšinu svojho zlata v zahraničí pre obavy, že by sa mohlo dostalo do rúk Sovietov, keby krajinu napadli. Londýn, Paríža a New York si banka vybrala preto, lebo sa tam obchoduje so zlatom.

Banka odôvodnila repatriáciu zlata zlepšením "správy svojich rezerv a auditu". Ale špekuluje sa, že sa pre tento krok rozhodla po kampani v bulvárnych denníkoch, ktoré počas dlhovej krízy v eurozóne strašili verejnosť, že kríza eura ohrozuje zlaté rezervy Nemecka v zahraničí.