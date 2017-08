Zotavovanie ekonomiky eurozóny pokračuje

dnes 15:31 -

Hospodárstvo eurozóny smeruje k ďalšiemu dobrému medzikvartálnemu rastu. Vyplýva to z prieskumu aktivity v ekonomike, ktorý uskutočnila agentúra IHS Markit. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý agentúra zostavuje, v auguste stúpol na 55,8 bodu z júlových 55,7 bodu. IHS Markit o tom informovala v stredu. Mierny rast indexu je neočakávaný, keďže väčšina prognostikov predpokladala jeho mierne oslabenie.

Vzhľadom na to, že hodnota PMI nad hranicou 50 bodov signalizuje zvyšovanie aktivity, prieskum agentúry IHS Markit naznačuje, že rast regiónu počas letného obdobia pokračuje napriek nedávnemu posilneniu eura. Výsledky prieskumu podporujú očakávania trhu, že ekonomika eurozóny v treťom štvrťroku dosiahne medzikvartálny rast na úrovni 0,6 percenta. Znamenalo by to, že posilní rovnako ako v druhom štvrťroku.

Osobitne povzbudzujúci je fakt, že priemyselný sektor dokázal získavať nové objednávky na export najrýchlejším tempom za 6,5 roka. To by mohlo zmierniť časť nedávnych obáv, že posilnenie eura v uplynulých mesiacoch podkopávalo export. Za štyri mesiace totiž euro oproti doláru stúplo o vyše 10 percent.