Takto vyzerá voľný pád: Akcie spoločnosti Provident Financial klesli o 70 percent

Provident vydal takéto varovanie tento rok už druhýkrát a pozastavil vyplácanie dividend. Podľa nového odhadu by sa strata spoločnosti mala pohybovať medzi 80 až 120 miliónmi GBP (2,3 až 3,4 miliardy dolárov). Dôvodom straty je, že Providentu nedarí vymáhať dlžné sumy. Zatiaľ čo v minulom roku sa to darilo pri asi 90 percentách úverov, v tomto roku dosahuje len 57-percentný úspech.



Pokles akcií o viac ako 70 percent na dnešných päť libier znamená, že od začiatku roka sú akcie finančnej spoločnosti kumulatívne nižšie o 85 percent.

"U poskytovateľa rizikových pôžičiek je to katastrofálny prepad ceny akcií. Je to, ako keby posledných desať rokov nebolo," povedal podľa agentúry AP analytik Neil Wilson zo spoločnosti ETX Capital.





Obchodným modelom poskytovateľa už mnoho rokov je, že prostredníctvom siete finančných agentov oslovuje chudobnejšie britské domácnosti s ponukou úverov. Nedávno približne 4,5 tisícovú základňu okresala na približne 2,5 tisíc predajcov, vybavených iPadmi, a nazvala ich "manažérmi spokojných zákazníkov". V dnešnom oznámení spoločnosť tvrdí, že za bezprostrednú prioritu považuje ochranu kapitálovej základne a ochranu finančnej flexibility.

Celkovo sa spoločnosť Provident Financial zameriava na poskytovanie úverov menej vyváženým klientom, ktorí nespĺňajú štandardné bankové štandardy.Podľa BBC má spoločnosť približne 2,5 milióna zákazníkov, z ktorých mnohí nemajú nárok na bežný bankový úver. Spoločnosť sa pokúša reštrukturalizovať sekciu malých úverov, kde si buduje vlastnú personálnu základňu namiesto najatých agentov. V júni sa ukázali náznaky, že tieto zmeny by mohli mať negatívny vplyv na zisk, dnes firma oznámila, že tempo reorganizácie je príliš pomalé a nespĺňa očakávania.



"Som veľmi sklamaná, že musím oznámiť rapídne zhoršenie výhľadu pre oblasť domácich pôžičiek," povedala Manjit Wolstenholmeová, členka predstavenstva, ktorá dočasne nahrádí Crooka vo funkcii.

Spoločnosť Provident Financial bola založená vo Veľkej Británii v roku 1880. V roku 2007 bola spoločnosť rozdelená na dve časti: Provident Financial plc a International Personal Finance (IPF). IPF, ktorá zahŕňa aj slovenskú pobočku spoločnosti, je od vtedy nezávislá od britského Provident Financial. Pobočky má aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Fínsku, Španielsku, Austrálii a Mexiku.