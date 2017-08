JPMorgan: Revolúcia elektrických vozidiel prinesie viacerých porazených

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

dnes 15:57 -

Posun smerom k elektrickým vozidlám je viacročný proces, ale v momente, keď budú batérie účinnejšie a vydržia viac a cenovka týchto automobilov bude pre zákazníkov lákavejšia, dá sa očkávať, že nadíde revolúcia na trhu s autami. Analytici JPMorgan poznamenali, že cenové rozdiely medzi tradičnými vozidlami so spaľovacím motorom a elektrickými vozidlami sa už dnes začali znižovať, pretože ceny batérií klesajú, avšak pre spotrebiteľov by to nemusel byť až natoľko zaujímavý pokles cien.

"Obavy týkajúce sa straty hodnoty tradičného auta môžu spotrebiteľov smerovať k elektromobilom ešte pred vyrovnaním cenového rozdielu medzi týmito dvoma kategóriami vozidiel," myslia si analytici JPMorgan, ktorí odhadujú, že elektrické automobily by si mali do roku 2025 ukrojiť 35 percent svetového automobilového trhu. Do roku 2030 by to malo byť až 48 percent. To spôsobí, že tí, ktorí sa tešia zo ziskov už viac ako storočie, môžu skončiť so smútkom na tvári. Strata hodnoty tradičného auta by znamenala nižšiu mieru návratnosti, ak by veriteľ musel prevziať a predať vozidlo s takýmto motorom. A na strane druhej, ak spotrebitelia budú mať dlhšie svoje elektrické vozidlá, nebudú potrebovať tak často vybavovať úvery a pôžičky na kúpu nového.

Elektrické vozidlá majú oveľa nižšie náklady na údržbu. "Elektromobily majú 20 pohyblivých častí, autá so spaľovacím motorom ich majú 2000. Tým sa dramaticky znižujú náklady údržbu a zvyšuje sa životnosť vozidla," uviedli analytici a dodali, že odhadované prevádzkové náklady na elektrické vozidlo môžu predstavovať približne 10 % tradičného vozidla. "Vidíme to ako zmysluplné riziko pre predajcov áut, ktorí sa spoliehajú na záručný a pozáručný servis ako značný podiel ich ziskovosti," uviedli v poznámke analytici. "Toto by malo v priebehu času znížiť aj počet predaných vozidiel, okrem ďalších potenciálnych trendov, ako je napríklad automatizovaná jazda a vyššia miera využitia vozidiel."

Nižší počet pohyblivých častí môže mať takisto vplyv na kapitálové výdavky pre automobilový priemysel. "Elektromotory sú pomerne jednoduchšie na plánovanie a výrobu."







Ropa bude pravdepodobne ďalšou obeťou novej technológie podľa JPMorgan, pričom banka konštatuje, že osobné automobily predstavujú 20 percent celosvetového dopytu po rope. Analytici preto odhadujú, že dopyt po rope by mohol klesnúť do roku 2035 o približne 15 percent, ak by po roku 2025 skutočne došlo k rozsiahlemu prechodu na elektrické autá. Mohol by tým vzniknúť začarovaný kruh, s perspektívou neustále klesajúcich cien ropy vyvolávajúcich zvýšené počty ropných vrtov, pretože spoločnosti sa budú pokúšať speňažiť aktíva, ktoré čaká len ďalší pokles cien.



JPMorgan tiež poukázal na niektorých víťazov tejto zmeny. Sú najmä z odvetvia polovodičov. "Typický elektromobil používa dvojnásobnú až trojnásobnú dolárovú hodnotu polovodičových súčiastok v porovnaní s tradičným autom," uviedli analytici a dodali, že polovodiče budú použité nielen v autách, ale aj nabíjacích staniciach.

JPMorgan tiež uviedla, že očakáva, že spotrebitelia a spotrebiteľské výdavky budú z tohto trendu ťažiť. V eurozóne a USA tvorili osobné vozidlá a benzín približne 8 až 10 percent celkových spotrebných výdavkov.