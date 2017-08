Richter žiada minimálnu mzda aj pre vyslaných pracovníkov

Zdroj: ČTK

Foto:TASR/Martin Baumann

dnes 14:34 -

"Mzda vyslaných pracovníkov zo Slovenska do krajín Európskej únie sa za posledný rok znížila. To znamená, že rozhodujúce firmy sa o zisk nerozdelili so svojimi zamestnancami. Aj to nás vedie k tomu, aby sme zásadne zmenili postoj a mali záujem, aby boli (pracovníci) odmeňovaní na úrovni minimálnej mzdy v krajinách, v ktorých pôsobia," uviedol Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa slov premiéra Fica sa téma miezd bude týkať aj Slovenska a to v súvislosti s prílevom cudzincov na náš trh práce. "Sme pod tlakom umožniť ľuďom z iných krajín prísť za prácou na Slovensko. Jasne hovoríme, že chceme zakázať sociálny dumping v zákonníku práce," povedal Fico. Slovenskí zamestnanci by nemali byť znevýhodnení v porovnaní s lacnejšou pracovnou silou z Ukrajiny, Srbska alebo Vietnamu, ktorí budú zamestnaní na Slovensku.