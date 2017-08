Banky už sledujú, či sú ich zamestnanci za svojim stolom

Zdroj: QZ;Bloomberg

Banka má nainštalovaný monitorovací systém pod stolmi, aby mala vedomosť o každom príchode a odchode. Ako píše agentúra Bloomberg, cieľom je mať lepšiu predstavu o tom, koľko kancelárskych priestorov v skutočnosti banka potrebuje, aby sa ušetrili náklady na nehnuteľnosti. Nové kancelárske skenery v Barclays zaznamenávajú zmenu tepoty a pohyb. Manažéri môžu sledovať výsledky na počítači. Lloyds, ďalšia britská finančná spoločnosť, sa rozhodla pre niečo podobné.

Banka tvrdí, že nainštalované zariadenia nie sú určené na monitorovanie produktivity alebo náplne práce zamestnancov. Ale možno by mali byť.

V priebehu posledného desaťročia sa bankový sektor v Spojenom kráľovstve musel vyrovnať s množstvom škandálov, pričom mnohé z nich boli spôsobené činnosťami jeho zamestnancov. Sem patrí napríklad masívna manipulácia s úrokovými sadzbami, známa ako škandál LIBOR, ktorá vyšla odvetvie na 9 miliárd dolárov. Alebo takzvaný obchodník s veľrybami v Londýne, ktorý vyšiel JP Morgan Chase na 6,2 miliardy dolárov. Potom to bol napríklad aj nesprávny predaj poistenia zákazníkom retailového bankovníctva, za čo odvetvie zaplatilo neuveriteľných 52 miliárd dolárov. Tieto škandály, spolu so širšou finančnou krízou, majú za následok väčšiu kontrolu bánk a to nielen vo Veľkej Británii, ale v celom svete. Regulačné orgány sa usadili priamo v bankových kanceláriách, aby zástupcov sektora nespustili z očí.





Veľkí zamestnávatelia vždy hľadajú spôsoby, ako znížiť výdavky, Barclays nie je výnimkou. Má zavedené systémy na sledovanie interakcií svojich zamestnancov so zákazníkmi s cieľom posúdiť ich ziskovosť. A vo veku diaľkovej práce a vedúcich pracovníkov, ktorí neustále cestujú, prideľovanie pevných miest v kanceláriách už nemusí dávať zmysel. Mnohí zamestnanci spoločnosti Deloitte napríklad už nemajú vlastné kancelárie, ale rezervujú si pracovné miesto podľa potrieb.



Štúdium toho, ako pracovníci používajú svoj fyzický priestor, nie je zlý spôsob, ako ušetriť peniaze. Ak sa však finančný sektor skutočne zaujíma o znižovanie zbytočných nákladov, môžno by sa skôr mali zamerať na to, ako sa vystríhať činnostiam, ktoré viedli k pokutám vo výške 321 miliárd dolárov.