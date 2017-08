Na veľkej nohe: Aj pestúnka môže šoférovať Maserati

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 15:35 -

Bohatá rodina s nehnuteľnosťami po celom svete hľadá skúsenú pestúnku do Londýna. Výhody ako cestovanie po svete, jedlá od šéfkuchára s Michelinskou hviezdou sú nič oproti ročnému platu 100 000 libier. "Hľadáme vysokokvalifikovanú opatrovateľku, ktorá má diplom z detskej psychológie, nemá vlastné deti a minimálne 15 rokov skúseností v tejto oblasti," napísala matka rodiny v inzeráte na childcare.co.uk.

Ideálny kandidát by mal byť vyškolený v sebaobrane, ale rodičia zaplatia úspešnému kandidátovi, aby takéto školenie získal, ak náhodou nie je odborníkom na bojové umenia.

Rodičia, ktorí majú domy v Londýne, Barbadose, Kapskom Meste a Atlante, majú štyri deti vo veku od 2 do 15 rokov. Hľadajú opatrovateľku, ktorá môže cestovať do zahraničia až trikrát týždenne. Požiadavky na prácu sú však náročné. Úspešná pestúnka bude musieť pracovať 6 dní v týždni od 7.00 do 18.00 hod. Tiež sa budú musieť zúčastňovať hodín, ktoré deti dostávajú v rámci domáceej výučby. Britský vodičák je nutnusťou, očakáva sa, že pestúnka bude deti voziť na krúžky a stretnutia, na čo však bude môcť využiť rodinnú flotilu áut vrátane Porsche, Range Rover a Maserati.

Úspešný uchádzač bude musieť byť opatrný, ako bude nakladať so svojim voľným časom. "Nezaujímame sa o to, čo bude robiť vo svojom voľnom časom, ale pitie alkoholu alebo užívanie drog nebude tolerované a bude mať za následok okamžité prepustenie," píše matka.

Identita rodiny a človeka, ktorý vytvoril inzerát na pracovnú pozíciu nie je známa, ale televízii CNBC sa podarilo zistiť, že ide o skutočnú pozíciu. "Doteraz sme dostali viac ako 300 žiadostí, aj keď veľká väčšina z nich nezodpovedá podmienkam, ale niekoľko kandidátov si zaslúži dostať sa na užší zoznam!"

Inzerát sa po prvýkrát objavil okolo 9. augusta, childcare.co.uk je britská platforma na spájanie rodičov s poskytovateľmi služieb starostlivosti o deti, ako sú opatrovateľky, lektori a pod. Má viac ako 1,5 milióna používateľov. "Zdá sa, že tento profil je pravý, hoci trochu odlišný od väčšiny ostatných inzerentov," napísali zástupcovia webstránky na otázku CNBC. Oznam si len počas minulého týždňa pozrelo viac ako 874 poskytovateľov starostlivosti o deti.