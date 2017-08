Americký sen dôveryhodného pracovníka: Za podvody v lotérii mu hrozí až 25 rokov

Zdroj: AP

Foto: TASR/AP;YT/KCCI;CBS

dnes 0:47 -

Nikto nič netušil, Tipton bol tak dôveryhodný zamestnanec, že ho v roku 2013 povýšili na šéfa sekcie informačnej bezpečnosti a dostal na starosť ochranu počítačových systémov lotérie. Dnes mu hrozí až 25 rokov vo väzení, Podľa prokuratúry má ísť o odstrašujúci trest, aby odradil ostatných od podobných podvodov.

Niekedy v deväťdesiatych rokoch minulého storočia žiadal počítačový programátor Eddie Tipton prácu v centrálnej kancelárii Multi-State Lottery Association v Iowe. Získal si dôveru spolupracovníkov, tímu technikov, ktorí boli poverení zostaviť počítače pre náhodný výber čísel pre jedny z najobľúbenejších lotériových hier v USA. Zatiaľ čo pracovali na zachovaní integrity, Tipton tajne nainštaloval softvér, ktorý mu umožnil vybrať si víťazné čísla.



"Ide o značný podvod," napísal generálny prokurátor štátu Iowa Rob Sand do súdnych spisov, ktoré žiadajú pre obvineného 25-ročný trest odňatia slobody. "Na takýto zločin sa nedá odpovedať bez trestu odňatia slobody."





Prvý jackpot pre Tiptona padol v Colorade v roku 2005. To mu stačilo na investíciu do nehnuteľnosti. Tipton sa pustil do výstavby domu s rozlohou 446 metrov štvorcových s kinom a posilňovňou. Kúpil si na to pozemok o rozlohe 9 hektárov s rybníkom kúsok od Des Moines, metropoly Iowy. V priebehu nasledujúcich šiestich rokov pokračoval vo svojskom tipovaní. V šiestich lotériových hrách v piatich štátoch mu vyplatili viac ako 2 milióny dolárov. Napriek tomu mu jeho zamestnávateľ stále dôveroval, dokonca až natoľko, že bol v roku 2013 povýšený na šéfa oddelenia informačnej bezpečnosti, mal sa starať o zabezpečenie ochrany najsilnejších počítačových systémov, pomocou ktorých podvádzal.

Tipton vinu priznal po svojom zatknutí v roku 2015. Jeho právnik sa usiluje, aby dostal maximálne tri až štyri roky nepodmienečne. Tvrdí, že trest proti jeho klientovi je nespravodlivý a zaobchádza sa sním oveľa krutejšie ako s inými osobami zapojenými do prípadu. Tipton sa priznal k vytvoreniu schémy na lotérijnú manipuláciu, bola to súčasť dohody o vine a treste so Sandom, aby sa vyhol obvineniam vo všetkých štátoch, v ktorých vyhral jackpoty. Tipton súhlasil s popísaním podrobností úradom, ako sa mu podarilo upraviť počítače, mal popísať všetky hry, ktoré zmanipuloval a označiť ľudí ktorí mu pri tom pomáhali. Počas dvoch dní kola otázok a odpovedí síce odpovedal na všetky otázky, ale často minimalizoval a racionalizoval kriminálnu povahu svojich konaní a ich následkov. Priznal sa, že zmanipuloval výherné čísla v Colorado Lotto v novembri 2005, Megabucks vo Wisconsine v decembri 2007, 2by2 v Kansas a Hot Lotto v Iowe v decembri 2010 a Hot Lotto v Oklahome v novembri 2011. Tipton sa priznal aj k tomu, že v roku 2005 upravil kódovanie počítača, ​​ktorý generoval náhodné čísla, čo mu umožnilo predpovedať čísla pre konkrétne dni.

Poznajúc výsledky si ale nekupoval výherné tikety sám, o to požiadal svojho brata Tommyho Tiptona, bývalého texaského sudcu, ale aj priateľa, texaského obchodníka Roberta Rhodesa a ďalších. Poskytol im čísla ktoré do systému zadali. Tommy Tipton bol za mrežami 75-dní po tom, čo ho v júni obvinili zo spáchania trestného činu sprisahania, krádeže a podvodu. Rhodesa obvinili z počítačového zločinu a bude odsúdený 25. augusta.





Advokát Eddieho Tiptona, Dean Stowers, v súdnych spisoch uviedol, že od obvineného Tiptona Sandom žiada vrátiť celú sumu, 2 milióny neoprávnene získaných výhier zo štyroch štátov. Ale advokát tvrdí, že Tipton nemá viac ako 351 000 dolárov.

Prokurátor Sand vyhlásil, že Tiptonove činy poškodili celé odvetvie a zničili dôveryhodnosť, že všetky lístky majú rovnakú šancu na výhru. Zverejnenie tohto činu ale môže pomôcť lotériovým spoločnostiam vylepšiť si bezpečnostné systémy.

The Multi-State Lottery Association poskytuje počítače pre lotérie v 33 štátoch v okrese Columbia, Puerto Rico a amerických Panenských ostrovoch. Počítače sú navrhnuté tak, aby náhodne vyberali čísla v niekoľkých hrách vrátane mimoriadne obľúbených Powerball, Mega Millions a Hot Lotto. Hráči už zažalovali združenie, tvrdiac, že prišli o peniaze kvôli Tiptonovmu podvodu.







Samotného Tiptona zadržali počas kúpy víťazného lístka na lístok Hot Lotto v Iowe v decembri 2010, napriek tomu, že mal zákaz zúčastňovať sa lotérie. Požiadal Rhodesa, aby mu pomohol vyzbierať výhru z jackpotov, ktorá mala po zdanení hodnotu 14 miliónov dolárov. Rhodos oslovil ďalších, aby sa pokúsil anonymne získať tiket. Ale v štáte Iowa nevyplácajú jackpoty bez toho, aby nemali doklad o tom, kto si výherný tiket kúpil. Vďaka tejto politike sa podarilo odhaliť Tiptonov multi-štátny systém lotériovej manipulácie.

Advokát Eddieho Tiptona, Dean Stowers tvrdí, že ľudia, ktorí neboli obvinení, ukradli čísla Tiptonovmu bratovi a na základe toho sa im podarilo vyhrať Colorado Lotto, a že Tipton nikdy nedostal žiadnu výhru v Oklahome. Tvrdí, že lotérijné spoločnosti odmietli hľadať tých, ktorí sa takto dostali k peniazom a že tresty pre Rhodesa a Tommyho Tiptona sú smiešne v porovnaní s tým, čo žiada prokurátor pre Eddieho Tiptona.

"Obžalovaný zjavne zostáva vo väzba kvôli celej finančnej zodpovednosti, zatiaľ čo strany s peniazmi odchádzajú do značnej miery nedotknuté a nepoškodené. Štáty nezdvihli ani jeden prst, aby si vymohli späť peniaze, ktoré im ukradli," napísal Stowers.

Prokurátor reagoval krátko. Dlhý trest pre Tiptona má poslúžiť ako odstrašujúci príklad pre každého, kto by mohol zvažovať takéto druhy zločinu.