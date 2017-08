Stratég varuje: Politická nezhoda medzi centrálnymi bankami by mohla viesť k menovej vojne

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:00 -

Alberto Gallo, vedúci makroekonomických stratégií spoločnosti Algebris Investments, si myslí, že centrálne banky by mali zosynchronizovať úsilie, aby sa dostali z prostredia nízkych úrokových sadzieb. "Pôjdeme do prostredia s nižšími stimulmi, ale pre bilanciie ECB a Fedu to bude veľmi ťažké, ak to neurobia synchronizovaným spôsobom, dôjde k menovej vojne," varoval Gallo. "To, čo sme videli počas ostatných týždňov je dobrý príklad, keď euro rýchlo posilnilo na viac ako 1,18 dolárov po tom, čo Fed zvolil jastrabovitý tón. To môže poškodiť vývozy eurozóny a efektívne presunúť infláciu do USA a ďalších krajín a donútiť ECB k tomu, aby si to s taperingom ešte premyslela."

Silnejšie euro spôsobuje, že európske výrobky sú pre spotrebiteľov mimo regiónu drahšie, vrátane spotrebiteľov v USA. "Výsledkom menovej vojny môžu byť preteky, v ktorých sa každá centrálna banka obáva toho, aby neuobila prvý krok a ukončenie kvantitatívneho uvoľnenia (programu nákupu vládnych dlhopisov) sa stane neuveriteľne ťažkým," vysvetlil Gallo.





Pozitívne ekonomické údaje zaznamenané v eurozóne a v Spojených štátoch viedli príslušné centrálne banky k presvedčeniu, že sa môžu pokúsiť o uvoľnenie svojho menového stimulu. Odhodlať sa k tomuto kroku a znížiť tým veľkosť štátneho dlhu vo svojich súvahách, bude výzvou, pretože počas obdobia menových stimulov si už tvorcovia politík, investori aj globálna ekonomika zvykli na koncept nízkych úrokových sadzieb.

Môže to viesť k menovej vojne?

Menová vojna nastane, keď krajina, alebo skupina krajín, sa snažia získať obchodné výhody účelovým znehodnotením svojich mien vo vzťahu k iným menám. Avšak v tomto prípade analytici varujú, že menová vojna medzi eurom a americkým dolárom by mohla vyzerať inak. Spôsobí ju náhly jastrabí postoj Fedu, čo znamená, že sa rozhodne odložiť zvýšenie sadzieb, čo by mohlo oslabiť americký dolár. "Obávame sa neposkytovania fiškálnych stimulov v USA. Ak to vláda Trumpa nedodrží, potom Fed zvolí jastrabí tón, čo znamená, že na prekonanie ďalšej recesie nebude dostatok hotovostnej rezervy," povedal Gallo ,

Počas svojej kampane prezident Trump sľúbil daňové škrty a veľké investície do infraštruktúry, ktoré investori považujú za prostriedok na posilnenie hospodárstva. Optimizmus však na trhoch vypršal, keď Trump na žiadnom z týchto frontov ešte nebodoval, čo vyvoláva pochybnosti o tom, či sa vôbec tieto politiky dostanú na denné svetlo.







Trhy si všimli, že Fed je už o niečo menej optimistický voči budúcnosti americkej ekonomiky. Centrálna banka v júli uviedla, že inflácia - jedna z kľúčových ekonomických ukazovateľov pre banku - bola "pod 2 percentami", zatiaľ čo v júni sa inflácia pohybovala mierne pod 2 percentami. Trhy to vnímajú ako jastrabí signál. Minulý týždeň po zatiaľ poslednom zasadnutí Fedu vyplynulo, že politickí predstavitelia neboli jednotní, čo sa týka termínu začatia uťahovania menovj politiky.



Nie všetci tvrdia, že by sme sa mohli ocitnúť na pokraji menovej vojny. Nick Gartside z JP Morgan Asset Management pre televíziu CNBC povedal, že hovoriť o menovej vojne je "prehnané".



"Je ešte veľmi skoro posudzovať Trumpovo prezidentovanie, navyše americká ekonomika je silná," povedal na margo napĺňania predvolebných sľubov. Nedávne údaje zo začiatku tohto mesiaca, napríklad o mzdách alebo o pracovných miestach v USA, čo sa považuje za ďalšiu kľúčovú metriku Fedu pri rozhodovaní o tom, kedy treba začať s uťahovaním menovej politiky, porazili očakávania. V júli bolo vytvorených 209 000 nových pracovných miest, oproti očakávaným 183 000.







Gartsid dodal, že ak Fed, tak aj ECB tento krok "dobre odkomunikujú", znížia svoje bilancie. Fed by mohol oznámiť tapering budúci mesiac, ECB si to nechá na "neskôr", povedal. Paul Sheard, hlavný ekonóm S & P Global uviedol, že "obavy, že upustenie od kvantitatívneho uvoľňovania bude poškodzovať bilancie centrálnych bánk a zasahovať do tvorby menovej politiky, sú vo veľkej miere neodôvodnené. Je to pravdepodobne prevažne neškodný proces," povedal.

Avšak proces ukončenia QE nie je až tak jednoduchý. Fed aj ECB majú vo svojich rukách veľkú zodpovednosť. Po rokoch tlačenia lacných peňazí do ekonomiky majú centrálne banky za úlohu tomuto urobiť koniec. Analytici preto varujú, že je to veľká výzva vzhľadom na skutočný objem vládneho dlhu. Podľa údajov Financial Times šesť hlavných centrálnych bánk na celom svete má v súčasnosti aktíva za viac ako 15 biliónov dolárov, z čoho viac ako 9 biliónov dolárov je v štátnych dlhopisoch.





Výnos amerických desaťročných dlhopisov vzrástol len o jeden bázický bod, pričom o rovnakú hodnotu poklesol výnos nemeckých dlhopisov. Investori vyčkávajú pred smerodajnými vyjadreniami šéfov centrálnych bánk, ktoré má prísť tento týždeň. Zlato rovnako stagnuje, na 1286 amerických dolároch za uncu, smer mu taktiež môžu udať centrálne banky. Americký dolár opäť klesal voči košu hlavných zahraničných mien, tentoraz kvôli vyjadreniam Donalda Trumpa o protestoch v americkom Charlottesville. Euro v tomto roku posilnilo takmer o 12 percent voči americkému doláru.







Analytici sa zhodujú, že sú za tým očakávania ohľadom taperingu. "Ak ste veľmi starostlivo počúvali to, čo Draghi hovoril, boli to v skutočnosti veľmi opatrné vyhlásenia do budúcnosti. Okrem toho to jasne vypovedá, že sú znepokojení silou eura. Takže ak by sme niečo počuli z úst Draghiho o krokoch ECB počas nasledujúceho mesiaca, bude to najskôr o tom, aby sme znížili svoje očakávania ohľadom postupného utlmovania kvantitatívneho uvoľňovania," predpovedal Simon Derrick, hlavný menový stratég BNY Mellon v televíznom vysielaní stanie CNBC.