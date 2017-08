Politické rozhodnutie: Čo ak zakážu benzínový a naftový motor?

Zdroj: ČTK

Nemecká automobilka Volkswagen sa v USA priznala k podvádzaniu pri testoch emisií naftových motorov. "Riziká spojené s podobou Brexitu a budúcej obchodnej politiky USA zostávajú," uviedlo nemecké ministerstvo financií. "Takzvaná dieselová kríza by mala byť klasifikovaná ako nové riziko pre nemecké hospodárstvo, aj keď dopady nemožno v súčasnosti kvantifikovať."



Kvôli škandálu sa téma postupnej eliminácie motorov spaľujúcich tradičné palivá z trhu dostáva čoraz častejšie do popredia. Jednýmj z krokov bolo, že do centier niektorých miest zakázali vstup dieselovým vozidlám. Politické myšlienky ale prinášajú prekážky do reálneho sveta.



Po prvé, je nevyhnutné vybudovať viac nabíjacích staníc, čo si bude vyžadovať značné náklady. Ak k tomu pripočítame milióny pracovných miest spojených s výrobou spaľovacích motorov je v mnohých ohľadoch mimoriadne ťažké prijať politické rozhodnutie. "Domnievam sa, že väčšina ľudí, najmä v mestách, chce zmenu," hovorí podľa agentúry AP člen zelených Dieter Janacek, ktorého strana požaduje ukončiť predaj benzínových a naftových áut do roku 2030. Rad ľudí sa podľa neho pozerá na spaľovacie motory skepticky práve preto, že musí žiť s emisiami. Viac ako polovica obyvateľov širšieho centra Mníchova, kde žije Janacek, nemá svoje vlastné auto.

Doteraz však nie je dostatok verejných nabíjacích staníc, takže dlhší výlet elektrickým vozidlom je prakticky nemožný. Podľa odborníkov sa elektrina v poháňaní automobilov vyrovná benzínu a nafte čo do nákladov a pohodlia niekedy okolo roku 2020. To už by existovala lepšia infraštruktúra a batérie by mali mať väčšiu výdrž.





A čo dopad na výrobcov benzínových a naftových motorov? Pokiaľ nebudú smieť do predaja od roku 2030, zákaz bude mať v Nemecku priamy aj nepriamy vplyv na viac ako 600 000 pracovných miest, čo predstavuje desať percent práceschopného obyvateľstva. Vyplýva to zo štúdie asociácie automobilového priemyslu. Možno to je dôvod, prečo sú termíny vlády na ukončenie predaja tradičných motorov tak nejasné, píše AP.

Nórsko je v tomto smere pozoruhodné, ale termín 2025 je tiež definovaný ako cieľ, ktorý sa má dosiahnuť. Nie je to pevný dátum zákazu. Nórsko chce v tom čase zakázať predaj benzínových a naftových automobilov, pokiaľ ide o hybridné automobily. Francúzsko a Británia flirtujú s rokom 2040. Ale to je tak vzdialený horizont, že pri moci bude iná politická garnitúra a predvídať vývoj technológií je rovnako ťažko predvídateľné.

Čo sa stane s hodnotou automobilov so spaľovacím motorom, ktoré ich majitelia budú musieť predať? Čo sa stane s čerpacími stanicami a ich vlastníkmi? To všetko sú kľúčové otázky, na ktoré politici nechcú ani pomyslieť.



Rovnako ako termíny, sú dôležité aj stimuly, ktoré vlády ponúkajú automobilovému priemyslu a spotrebiteľom. V Nórsku nie je elektrina zaťažená 25 % DPH ani inými poplatkami. Treba poznamenať, že väčšina výroby elektrickej energie v Nórsku pochádza z vodných elektrární a nie zo spaľovania fosílnych palív. To znamená, že vyšší dopyt vodičov po elektrickej energii neznamená viac emisií.

Výrobcovia automobilov v súčasnosti investujú do modernizácie tradičných motorov, ako aj do nových technológií. Napríklad nemecký Daimler vynaložil tri miliardy eur na vývoj nového nízkoemisného dieselového motora, ktorý je už v niektorých sedanoch triedy E. Súčasne dáva desať miliárd eur na vývoj vozidiel s elektrickým motorom a do technológie autonómneho riadenia.

Definované termíny sú "skôr inštrukcie a len vtedy, keď sa termín priblíži zistíme, čo vlastne robiť. Nie je to nerozumný prístup," hovorí Brett Smith z michiganského Strediska pre výskum v automobilovom priemysle. A ako v tejto súvislosti uviedol riaditeľ Automobilového výskumného centra na univerzite v Duisburgu Ferdinand Dudenhöffer, stanovenie termínov je prospešné pre podniky. Jasný dátum znamená, že môžu vytvoriť jasný plán pre budúcnosť.