Pražské hotely zarábajú stále viac, priťahujú bohatých kupcov z Ázie

Hotelom v strednej a vo východnej Európe sa darí stále viac. Všimli si to aj bohatí investori z Ázie, ktorí ich v posledných rokoch začali skupovať. Len v Prahe kúpili za posledný rok päť hotelov - Diplomat, Motel One, NYX, Hilton Old Town a Mandarin.

Záujem ázijských investorov o Prahu vzrástol podľa serveru iDNES.cz za posledných 12 mesiacov najmä pre aktivity spoločnosti China Energy Company Limited (CEFC). Tá si české hlavné mesto vybrala ako hlavné sídlo svojich európskych aktivít.

CEFC v Prahe kúpila v minulosti napríklad Motel One v ulici Na Poříčí, Mandarin Oriental Prague na Malej Strane alebo Le Palais na Vinohradoch. V Prahe nakupovala aj singapurská firma M&L Hospitality Trust, ktorá teraz vlastní hotel Hilton. V rukách ázijského investora je okrem toho aj hotel Jurys Inn na Florenci.

Investori sa o českú metropolu zaujímajú vďaka rastúcim ziskom tamojších hotelov. "Tržby pražských hotelov sa len za posledných šesť mesiacov zvýšili o 14 %. Podporila ich rastúca obsadenosť aj ceny. Už tretí rok sa parametre zvyšujú. Priemerná cena izby v pražskom 4-hviezdičkovom hoteli dosahuje 86 eur. Vo Viedni je o 12 eur vyššia. Praha je teda pre turistov stále pomerne lacná a čiastočne aj preto vyhľadávaná," hovorí prezident Asociácie hotelov a reštaurácií ČR Václav Stárek.

V Prahe došlo tento rok aj k najväčšej akvizícii v regióne. Za približne 90 miliónov eur kúpilo v apríli nemenované konzorcium medzinárodných investorov hotel Marriott v ulici V Celnici. Transakcia nasledovala po predaji 4-hviezdičkového hotela Marriott Prague Airport a Courtyard by Marriott v Plzni pred dvomi rokmi.

Napriek veľkému záujmu zahraničných investorov sa v Česku realizovalo len 24 % z celkových investícií do hotelových nehnuteľností v rámci strednej a východnej Európy. Najviac peňazí smerovalo do Poľska.