Protherm Production v Skalici rozširuje priestory vývojového centra

dnes 15:16 -

Vývojové centrum Protherm Production v Skalici rozširuje svoje priestory. Investícia 600.000 eur smeruje do výstavby novej administratívnej budovy, do nového kompetenčného centra pre vývoj elektrických produktov a rozširujú sa aj priestory prototypovej dielne. Rozšírenie priestorov si vyžiada aj zvýšenie počtu zamestnancov. K súčasným 60 zamestnancom firmy by malo do konca tohto roka pribudnúť ďalších 12, do troch rokov plánuje centrum zamestnať stovku pracovníkov.

„V súčasnosti hľadáme inžinierov pre vývoj vstavaného softvéru, elektronického hardvéru, pre vývoj hydraulických modulov, mechanických dizajnérov, aplikačných i elektrických inžinierov,“ informoval Martin Paksi, manažér vývojového centra v Protherm Production.

Vo vývojovom centre v Skalici v súčasnosti pôsobí päť pracovných tímov. Dva z nich sa zaoberajú vývojom hydraulických modulov a vývojom plynových kotlov a elektrokotlov. V centre pôsobí aj tím udržateľného inžinierstva a tím projektového, produktového manažmentu. Nové pracovné miesta vzniknú v novom oddelení Electronic center. Zamestnanci sa budú zaoberať vývojom, výskumom a realizáciou nových projektov, týkajúcich sa hardvéru a softvéru riadiacich jednotiek vykurovacích zariadení.

Expanzia vývojového centra v Skalici súvisí s novou víziou materskej spoločnosti Vaillant Group do roku 2030. Inteligentné, intuitívne a eco-friendly technológie sa budú starať o klímu v domácnosti a zároveň budú vo väčšej miere prihliadať na životné prostredie. Spoločnosť sa prioritne zameria na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vývoj inteligentne riadených hybridných systémov.

Spoločnosť Protherm Production zo Skalice sa zaoberá výrobou kotlov. Je členom medzinárodného koncernu Vaillant Group so sídlom v Nemecku. Závod má zhruba 540 zamestnancov. Vyrábajú sa tu kotly pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. Súčasťou Protherm Production je aj East Hub, distribučno-logistické centrum pre strednú a východnú Európu.