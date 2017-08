Žonglovanie s minimálnou mzdou je škodlivé a populistické

dnes 12:01 -

Zvyšovanie minimálnej mzdy bez ekonomických podkladov a naviazania na ukazovatele výkonu ekonomiky je škodlivé a populistické. Presvedčená je o tom Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Reaguje tak na návrh rezortu práce, aby minimálna mzda od budúceho roka stúpla na 480 eur zo súčasných 435 eur. Sociálni partneri sa na jej výške totiž ani tento rok nedohodli.

PAS už v minulosti zverejnila, že odmieta administratívne zvyšovanie minimálnej mzdy takpovediac od stola. "Zmena kľúčového parametra trhu práce sa stále viac stáva marketingovým nástrojom politikov, ktorým si chcú nakloniť občanov, hoci je to pre krajinu rizikové a škodlivé. Aj zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roka oznámil predseda vlády na prvomájových oslavách," skonštatovala v stanovisku pre médiá PAS.

Politické zvyšovanie minimálnej mzdy má podľa PAS ničivé dôsledky na ekonomicky slabé regióny a niektoré odvetvia. Trpia najmä textilný, obuvnícky, elektrotechnický priemysel, ubytovacie, stravovacie i sociálne služby. "Hrozí im prepúšťanie, krach malých firiem, presun do čiernej ekonomiky a ekonomický úpadok slabých regiónov. V štátnom a verejnom sektore sa navyše zamestnancom často nevypláca ani minimálna mzda," upozorňuje PAS.

Podnikatelia sú presvedčení, že namiesto administratívneho zvyšovania hrubej minimálnej mzdy by mala vláda radšej zvýšiť čistú mzdu zamestnancov tým, že zvýši nezdaniteľné minimum a zníži im dane a odvody. "V prípade zvýšenia minimálnej mzdy od budúceho roka o 45 eur na 480 eur mesačne totiž na tom najviac získa štát a verejné poisťovne. Náklady vrátane odvodov, ktoré za zamestnanca odvádza jeho zamestnávateľ, sa totiž zvýšia na 631 eur mesačne, zamestnanec však dostane v čistom iba 403 eur, o necelých 30 viac ako tento rok," vyčíslila PAS. Na daniach a odvodoch však štátu a poisťovniam odíde namiesto terajších 187 eur až 228 eur mesačne. "Pracovník teda bude stáť firmu mesačne o 70 eur viac, on z toho však dostane iba 30 eur, o zvyšných 40 eur si prilepšia daňový úrad, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne. Už teraz bezdetný pracovník s minimálnou mzdou platí mesačne daň 13,40 eura, od budúceho roka to bude až 20 eur. Dane a odvody už presiahnu polovicu jeho čistého platu," tvrdí PAS.

V prieskume, ktorý PAS uskutočnila v máji tohto roka, sa podnikatelia jasne vyslovili proti zvyšovaniu minimálnej mzdy vládou a označili ho za populistické opatrenie. Za nesprávne ho pokladajú zhruba dve tretiny účastníkov. Okrem tých, čo označili možnosť nesprávne sa k nim pridala aj obrovská väčšina tých, čo si zvolila možnosť "iné" a dopísala svoj komentár. Podnikatelia sa sťažovali najmä na nevypočítateľnosť stanovovania minimálnej mzdy a na jeho škodlivosť pre nízkokvalifikovaných zamestnancov.