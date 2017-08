Analytici: Zabudnite na Severnú Kóreu, riziko vojny prichádza z inej časti Ázie

Zdroj: CNBC

"Obe strany by z ekonomického hľadiska stratili nesmierne veľa, ak by sa to zvrtlo do skutočnej vojny," napísali analytici Shailesh Kumar a Kelsey Broderick z poradenskej firmy Eurasia Group.

Gareth Price, z Chatham House, tento spor odráža, ako sa Čína a India zasadzujú o usporiadanie v Ázii. "Čína chce hrať prvé husle v regióne, povedal, ale Indii sa to nepáči a vyzýva na rovnosť".

Agentúra Reuters uviedla, že čínski a indickí vojaci útočia v západnej časti Himálají. Zdroje v Dillí pre Reuters tvrdia, že čínski vojaci sa pokúšali vstúpiť na indické územie v štáte Ladakh, Džammú a Kašmír. Ozbrojené sily ale zostali na hraniciach, na náhornej plošine známej ako Donglang v Číne a Doklam v Indii. Najnovšie, keď India získala nezávislosť od Britov, premiér Narendra Modi vo svojom príhovore v Dillí vyhlásil, že India je "dostatočne silná na to, aby prekonala tých, ktorí sa pokúšajú konať proti tejto krajine".

India je od začiatku proti expanzii Číny v Ázii. Gareth Price hovorí o "hlúpej výhrade Indie voči iniciatíve Belt and Road", čínskemu programu rozvoja infraštruktúry, ktorý ráta s celým kontinentom, ba dokonca s celým svetom.



Čína v reakcii zverejnila článok s titulkom "India nesmie flirtovať s katastrofou", prostredníctvom svojej štátnej spravodajskej agentúry. Tá uviedla, že vstup Indie do oblasti Doklam bolo "trestným činom proti suverenite Číny".

Konflikt by zabránil zahraničným investíciám, ktoré sú pre Indiu veľmi dôležité. "Celkové riziko je v súčasnosti väčšie ako riziko vojny," tvrdia Broderick a Kumar.

Čína hrá dôležitú úlohu v jadrovom konflikte Severnej Kórei, zároveň je obviňovaná z toho, že zhoršuje pozíciu svojim menším susedom. Zatiaľ čo India mala teritoriálny spor s Pakistanom kvôli Kašmíru už mnoho rokov, spoločnú hranicu s Čínou naposledy priamo prekročili v roku 1962. Indickí voliči sa viac zaujímajú o existenčné hrozby z Pakistanu a nie z Číny. Nakoniec, pokiaľ ide o potenciál úplného konfliktu, podľa Pricea "všetka logika hovorí, že sa to nestane."