Japonské vývozy aj dovozy v júli výrazne posilnili

Japonský zahraničný obchod rástol v júli silným tempom, najmä vďaka oživeniu dopytu v Číne, južnej Ázii a USA. Export podľa oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok medziročne posilnil o viac ako 13 % na 6,5 bilióna japonských jenov (JPY). Hodnota dovozov sa zvýšila o 16 % na 6,1 bil. JPY, o čo sa postarali najmä importovaná ropa a uhlie. Obchodný prebytok krajiny minulý mesiac celkovo klesol o 17 % na 419 mld. JPY.

Japonské vývozy do USA medziročne posilnili o 11,5 % na 1,3 bil. JPY, keď rástol najmä dopyt po autách, automobilových komponentoch a strojoch. Z USA krajina doviezla tovary v hodnote 671 mld. JPY, čo znamenalo medziročný nárast o 14 %. V obchode so surovinami posilnili dovozy ropy o 26 % na 1,2 bil. JPY, skvapalneného zemného plynu o 47 % a uhlia o 68 %.

Japonské vývozy do Číny zaznamenali rast o 18 % na 1,2 bil. JPY a do desiatich krajín Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o 18 % na 1 bil. JPY. Japonsko do iných ázijských krajín exportuje najmä komponenty a zariadenia využívané v spracovateľskom priemysle. Júlový silný rast vývozov strojov a elektrických zariadení tak signalizuje oživenie priemyselnej aktivity v týchto krajinách.