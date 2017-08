Obchodný prebytok Japonska v júli klesol

dnes 9:16 -

Japonsko zaznamenalo v júli obchodný prebytok vo výške 418,8 miliardy jenov (3,23 miliardy eur), ktorý je o 17 % nižší ako v rovnakom mesiaci vlani. Dôvodom jeho poklesu bol strmší nárast importu ako exportu. Oznámilo to dnes ministerstvo financií v Tokiu.

Napriek poklesu júlový schodok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali obchodný prebytok vo výške 327,1 miliardy JPY, ale je menší ako júnové kladné saldo 439,8 miliardy JPY.

Export z Japonska sa aj v júli zvýšil, už ôsmy mesiac po sebe, a to medziročne o 13,4 % na 6,49 bilióna JPY.

Z toho vývoz do Ázie vzrástol o 14,8 % na 3,495 bilióna JPY, pričom export do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, stúpol o 17,6 % na 1,21 bilióna JPY. Vývoz z Japonska do USA sa v júli zvýšil o 1,5 % na 1,32 bilióna JPY a v prípade Európskej únie vzrástol o 8,3 % na 721,07 miliardy JPY.

Aj import do Japonska v júli vzrástol, a to medziročne o 16,3 % na 6,08 bilióna JPY.

Dovoz z Ázie pritom stúpol o 18,1 % na 3,03 bilióna JPY, z toho import z Číny sa zvýšil o 13,1 % na 1,47 bilióna JPY. Dovoz zo Spojených štátov vzrástol v júli o 13,9 % na 671,75 miliardy JPY a dovoz z Európskej únie sa zvýšil o 3,1 % na 688,18 miliardy JPY.

Japonsko v júli doviezlo viac ropy a skvapalneného zemného plynu na výrobu elektrickej energie, keďže po havárii v jadrovej elektrárni Fukušima v marci 2011 odstavilo väčšinu nukleárnych reaktorov.