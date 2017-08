Hypotekárne záložné listy zrejme nahradia kryté dlhopisy

dnes 12:46 -

Financovanie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov by sa malo nahradiť krytými dlhopismi. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách, ktorý v stredu schválila vláda. Celková hodnota uvedených dlhopisov by mala byť krytá podkladovými aktívami, ktorými sú hypotekárne úvery. To by podľa ministerstva financií malo napomôcť stabilite financovania bánk, zároveň by to malo prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť by sa mala aj ochrana a právna istota investorov.

Súčasná právna úprava vydávania hypotekárnych záložných listov ako zdroja financovania hypotekárnych úverov pochádza ešte z roku 1996. Hoci v čase svojho vzniku bola podľa rezortu financií pomerne progresívna a odôvodnená v kontexte vznikajúceho hypotekárneho trhu, v súčasnosti už do veľkej miery nevyhovuje rozvoju trhu s úvermi na bývanie. Nezodpovedá ani zmeneným ekonomickým a legislatívnym podmienkam na Slovensku a EÚ.

Súčasťou návrhu je aj novela zákona o dohľade nad finančným trhom. Primárnym účelom je implementácia intervenčných právomocí, ktoré nadobudne Národná banka Slovenska. Ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa zavedú vhodné správne sankcie a opatrenia, ako aj spravodlivejšie nastavenie ročných príspevkov dohliadaných subjektov.

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona o spotrebiteľských úveroch. Ide o zavedenie povinnosti overovania informácií o príjme spotrebiteľov, a to prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Táto povinnosť nahrádza doterajšiu prax, kedy sa dobrovoľne uzatvárali zmluvy medzi veriteľmi a Sociálnou poisťovňou. Overovanie informácií o príjme je podľa ministerstva nevyhnutné pre správne posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver. Informačný tok medzi Sociálnou poisťovňou a veriteľmi by mal fungovať cez registre údajov o spotrebiteľských úveroch.