Rast miezd v britskej ekonomike prekonal očakávania

Priemerné týždňové zárobky vo Veľkej Británii vrátane odmien počas apríla až júna medziročne stúpli o 2,1 percenta. Ich rast tak bol rýchlejší v porovnaní s očakávaním trhu, že sa zvýšia o 1,8 percenta. Priemerné britské týždňové mzdy bez zahrnutia odmien v druhom štvrťroku stúpli tiež o 2,1 percenta, čo prekonalo očakávanie trhu, že posilnia o 2 percentá. Informoval o tom v stredu britský štatistický úrad ONS.

Vzhľadom na utorkovú správu, podľa ktorej britská inflácia v júli zostala na úrovni 2,6 percenta, rast miezd naznačuje, že zhoršovanie životnej úrovne v Británii sa spomalilo. Ak by inflácia oslabila, ako mnohí ekonómovia prognózujú, rast miezd by mohol predbehnúť zvyšovanie cien. "Existuje určitý dôvod na optimizmus, že zhoršovanie finančnej situácie domácností by sa mohlo v neskoršej časti tohto roka skončiť," povedal Ben Brettell, ekonóm spoločnosti Hargreaves Lansdown.

Ďalšou pozitívnou správou pre britskú ekonomiku je to, že nezamestnanosť v krajine klesla najnižšie od roku 1975. Britský štatistický úrad informoval, že miera nezamestnanosti za apríl až jún klesla na 4,4 percenta z úrovne 4,6 percenta v predošlom kvartáli. Zamestnanosť v krajine v druhom kvartáli bola na úrovni 75,1 percenta, čiže bola najvyššia od roku 1971.