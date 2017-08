Objednalo sa to samo: Nákupy budúcnosti bude riadiť umelá inteligencia

Zdroj: Ericsson

Spoločnosť Ericsson nedávno zverejnila svoju tretiu štúdiu zo série Futurist Report s názvom The Future of Artificial Intelligence in Consumer Experience. Tentoraz sa zamerala na budúcnosť umelej inteligencie. Iniciátori štúdie oslovili 50 vizionárov z veľkého biznisu, startupovej scény aj akademického prostredia. Výsledkom ich práce sú predpovede, akým spôsobom umelá inteligencia zmení podnikanie a každodenný život z pohľadu spotrebiteľa.

Pod pojmom umelá inteligencia autori rozumejú schopnosť prekračujúcu strojové učenie (machine learning), teda aktívne vyhľadávanie informácií, chápanie symbolických vzťahov či logické uvažovanie.

Podľa zistení štúdie v súčasnosti len v Severnej Amerike pracuje na vývoji umelej inteligencie približne 1500 spoločností, od malých startupov po veľké korporácie ako Microsoft, IBM, Google či Amazon. Zatiaľ čo aplikácie a služby z oblasti umelej inteligencie v roku 2016 na celom svete zarobili spolu 643,7 miliónov USD, odhady pre rok 2025 sa pohybujú medzi 36,5 a 100 miliardami USD. Investície do technológií umelej inteligencie sa len v priebehu tohto roka majú medziročne až strojnásobiť.

Kľúčovým predpokladom rozvinutia potenciálu v tejto oblasti je kvalita dát, z ktorých systémy čerpajú. Firmy a ďalšie inštitúcie si už začínajú uvedomovať, že vzájomné zdieľanie užívateľských či spotrebiteľských dát im umožní vylepšiť ich služby. Ak je cieľom prediktívnej analýzy spotrebiteľského správania predať službu či výrobok ešte predtým, ako si zákazník uvedomí, že ho potrebuje, nemôžu sa vstupné dáta dané umelou inteligenciou obmedzovať iba na údaje od konkrétneho obchodníka.

Spoločnosť, biznis aj politika teda budú musieť intenzívnejšie diskutovať o otázkach ochrany súkromia, prístupu k dátam a bezpečného nakladania s nimi. Zároveň bude potrebné už počas vývoja konkrétnych aplikácií zohľadniť interoperabilitu a čo najväčšiu centralizáciu dát aj komunikačných štruktúr.

Podľa odborníkov už o päť rokov prebehne 85 % maloobchodného styku bez počiatočného vstupu spotrebiteľa. Široké nasadenie umelej inteligencie prinesie nielen nevídané pochopenie spotrebiteľského správania, ale od základov zmení vzťah medzi predajcom a nakupujúcim. Namiesto reklamy s nami budú značky prirodzene interagovať a ich ponuka bude v bezprecedentnej miere personalizovaná. Bez preháňania je možné povedať, že umelá inteligencia bude vedieť lepšie ako sám spotrebiteľ, čo v ktorú chvíľu potrebuje.





Príkladom je Amazon, ktorý si nechal patentovať metodiku predikcie objednávok. Umožňuje mu to rozvážať tovar bez toho, aby si ho spotrebiteľ musel vôbec objednať. Amazon sa tak nesnaží len zefektívniť rozvoz, ale aj zvýšiť celkový počet objednávok.

Aby umelá inteligencia rozumela všetkým častiam spoločnosti, musí mať k dispozícii objektívne dáta. Tie však bývajú skreslené pohľadom a metodikou ich spracovateľov, či vo všeobecnejšej rovine celospoločenskými predsudkami a generalizáciami. Umelá inteligencia musí byť v tomto zmysle „nad vecou“, napríklad nepredpokladať, že vaša štvorročná dcéra musí mať automaticky rada ružovú.

Umelá inteligencia už čoskoro premení naše životy aj biznis, v mnohých ohľadoch od základov. Uplatnenie tejto technológie však okrem iného závisí od spôsobu, akým budeme nakladať so spotrebiteľskými, a teda osobnými údajmi. Firmy, politika a celá spoločnosť musia zaistiť, aby z technológie profitovali pokiaľ možno všetci.