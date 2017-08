Ak si chcete kúpiť šťastný život, mali by ste myslieť na týchto 5 vecí

Zdroj: marketwatch

Foto: thinkstock;TASR/AP

dnes 0:48 -

Prečo? Je za tým pocit šťastia. Výskumy skutočne dokazujú, že vynakladanie peňazí na iných - či už sú to huňatí priatelia alebo ľudia, skôr než na seba, vám pomôže nájsť trvalé šťastie.

1. Šťastie ako malé šteňa

Náklady na domáce zviera sú dobre vynaložené peniaze. Štúdiá dokazujú, že domáce zvieratá vám dokážu poskytnúť sociálnu podporu, ktorá je kritická pre psychologické a fyzické zdravie. Štúdia z roku 2011 zverejnená v Journal of Personality and Social Psychology ukázala, že majitelia domácich zvierat majú väčšie sebavedomie a viac skúseností než tí, ktorí nemajú domáce zvieratá. So zvieratko je nižšia pravdepodobnosť, že sa vyhnete zo strachu nadväzovaniu vzťahov, lebo sa bojíte porážky. Majitelia domácich zvierat "preukázali schopnosť ich domácich miláčikov, odvrátiť negatíva spôsobené sociálnym odmietnutím." Ak má šťastie skutočne podobu šteňaťa, otázkou je, prečo sú ich plné útulky.







2. Prispejte na šťastie iným

O každodenný život bojujúca stredná trieda dáva čoraz menej na charitu. Zatiaľ čo nám inštinkt káže zhromažďovať čo najviac na svojich účtoch, pre zabezpečenie si nášho budúceho šťastia, mali by sme pri tom myslieť aj na pomoc ostatným. Vynakladanie peňazí na iných je kúzlo, niečo čo nám predpovedá väčšiu porciu šťastie, ak sa rozhodneme utratiť pár drobných za niekoho iného a nie na seba. Dokazuje to aj štúdia vedcov z University of British Columbia a Harvard Business School z roku 2008 publikovanej v časopise Science. Aj veľmi malé zmeny v alokáciách výdavkov, niečo okolo piatich dolárov, postačilo na to, aby v daný deň priniesli triviálne zisky v pocite šťastia, uvádza štúdia. Dá sa to aj automatizovať, každý mesiac bezhotovostná platba pre vašu obľúbenú neziskovku. "Rastúci počet literatúry dokazuje, že dávanie ostatným znižuje stres a posilňuje imunitný systém, čo vedie k lepšiemu zdraviu a dlhšiemu životu," povedal Baris Yörük, docent ekonomiky na univerzite Albany-SUNY.







Iným príkladom je Russ Johnson, majster prepitného. Pred 10 rokmi sa rozhodol prestať darovať charitatívnym organizáciám a začať dávať prepitné vo výške 50 % z účtu. "Radšej dám peniaze ťažko pracujúcim ľuďom ako niekde, kde vám správca vezme 60 centov z každého dolára. Nechcem, aby si dotyčná osoba myslela, že je mojim dlžníkom, pretože dostala prepitné. Je to skôr o tom, že im takto poďakujem za prácu a snažím sa byť súčasťou riešenia, a nie sú súčasťou problému. Mám z toho osobné potešenie, aj keď pravdepodobne nikdy túto osobu viac neuvidím. Určite nie som bohatý, ale mám dosť na to, aby som sa o niečo podelil. Vyskúšajte to, bude sa vám to páčiť. Urobte niekomu deň krajším.“



3. Investujte do zážitkov, skúseností a spomienok

Ďalšie zlaté pravidlo? Určite ste to už počuli, že výdavky na hmotné veci môžu naplniť váš šatník a špajzu, ale výdavky na nehmotné naplnia vašu dušu. Zažiť skvelý koncert je prvá vec, ​​o ktorej som zistil, že som neľutoval dať peniaze za vstupné. Robí ma to šťastnejším. Podobne to môže byť aj divadelným, či filmovým predstavením. I tu existuje vedecké a umelecké vysvetlenie pre tento druh kultúrneho obohatenia sa. Ryan Howell, profesor psychológie na štátnej univerzite v San Franciscu, strávil veľkú časť svojej kariéry študujúc šťastie a nákupy. Jeho a mnohé ďalšie štúdie ukázali, že vynakladanie peňazí na zážitky môže viesť k dlhšiemu pocitu šťastia, ako nákup tovaru. Revidovanie postáv z vašej obľúbenej série kníh vás asi naplní radosťou a bude pravdepodobne nesmierne ťažké unaviť sa týmito krásnymi spomienkami.





4. Ak si to môžete dovoliť, navštívte vzdialené miesta

Domáce zvieratá, ľudia, divadelné hry a nakoniec cestovanie. Alebo skôr na miesta, ktoré vás môžu očariť. Keď sa ocitnete na smrteľnom lôžku, určite nebudete ľutovať čas, kedy ste odcestovali na vzdialený ostrovný raj a plávali v teplej morskej vode. Scéna ako vystrihnutá z filmu, alebo sna. Alebo keď ste ležali v stane uprostred drsnej noci a počúvali orchester zvukov z voľnej prírody. Alebo pohľad na pozostatky Sarajevského tunela, ktorý sa používal na prepravu potravín obyvateľom v čase obliehania počas bosnianskej vojny, vám bude navždy pripomínať, že nikdy nemôžeme považovať civilizovanú spoločnosť bez vojny za samozrejmosť.







Dlhší pocit šťastie možno získať zo "zážitkových nákupov" alebo "nehmotných zážitkov". V knihe "Spotreba a pohoda v hmotnom svete" od Miriam Tatzelovej, profesorky na Empire State College v Nanuet, analyzuje desiatky rokov výskumu o materializme. Aj ona tvrdí, že peniaze vynaložené na nehmotné skúsenosti, ako napríklad cestovanie, vedie k väčšiemu šťastiu, než hromadenie hmotných vecí, ako sú šperky, oblečenie, nábytok alebo dokonca spotrebná elektronika.

5. Choďte do toho ako zmyslov zbavení a nepočúvajte hlasy iných

Ale čo ak skutočne potrebujete mať doma televíznu obrazovku o rozmeroch menšieho premietacieho plátna? Alebo topánky Louis Vuitton? V takom prípade sa nenechajte odhovoriť. Niektorí ľudia majú väčšie problémy so šťastným životom, hodina týždenne na pohovke psychológa nemusí v takom prípade ublížiť a zapadá do Tatzelovej názoru o zážitkoch a skúsenostiach."Ľudia, ktorí mali vyššie položené materiálne hodnoty, s väčšou pravdepodobnosťou nakupovali zážitkov z dôvodov, ako je napríklad ukazovanie sa, alebo zaujatie ostatných," dospeli k záveru v štúdii z roku 2013 so 100 osobami Ryan Howell a jeho kolegovia. "To naznačuje, že materiálni jednotlivci nemusia pocítiť šťastie zo zážitkov."