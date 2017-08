Ak sa chcete dostať do Goldman Sachs, budete musieť prejsť testom osobnosti

Zdroj: qz

Foto: SITA/AP

dnes 16:13 -

Veľkí americkí zamestnávatelia ako je McKinsey a General Motors používajú test na rozpoznanie 16 typov osobností. Využívajú pri tom kombináciu rôznych znakov, napríklad či žiadateľ introvert, či má vyvinutý cit pre intuíciu a pod. Či to v skutočnosti funguje, je otázne, ale ako píše The Washington Post, nikdy sa nič na obhajobu takýchto testov vo vedeckých časopisoch neobjavilo.



Aktuálne sa osobnostné črty začala zaujímať aj banka Goldman Sachs.



Počas posledných niekoľko mesiacov začala rozdávať testy osobnosti kandidátom na stáž. Ide o pilotný program, ktorého cieľom bola kontrola toho, čo tvrdia kandidáti počas pohovoru. "Vezmite si napríklad kandidáta, ktorý zostane počas formálnych rozhovorov veľmi nervózny. Tento test nám umožňuje spoznať aspekty jeho osobnosti, napríklad či je schopný tímovej práce alebo prijať rozhodnutia, čo je pre kandidáta na vybranú pozíciu neraz kľúčové," zdôvodňuje nasadenie testov banka.





Goldmani ponúkajú kandidátom tri možnosti, z ktorých si musia sa vybrať dve. Tú, ktorá ich najviac charakterizuje a tú, ktorá najmenej.

- rád využívam testovacie metódy

- premýšľam o správaní sa ľudí

- som veľmi zaneprázdnený

Spoločnosť porovnáva výsledky so "súčasnými zamestnancami spoločnosti Goldman, ktorí už boli identifikovaní ako subjekty s vysokým výkonom, ktorí zvládajú tímovú prácu, analytické myslenie a dokážu prijať rozhodnutia".

Zamestnávatelia čoraz viac oceňujú sociálne zručnosti a výber kandidátov na základe toho, nakoľko zapadajú do ich firemnej kultúry. Ak chcú získať lepšiu predstavu o potenciálnych zamestnancoch, neváhajú nasadzovať nové diagnostické nástroje ako napríklad video rozhovory a investujú do stážových programov, ktoré im umožňujú otestovať si záujemcu o zamestnanie bez záväzku ho zobrať.



Nie je jasné, ako v Goldman Sachs prišli na to, že budú záujemcom predkladať test osobnosti, či vedia rozlíšiť čo je veda a čo paveda. Avšak vzhľadom na nemilosrdnú efektívnosť banky vo veciach od alokácie kapitálu až po dizajn firemnej kaviarne, bude asi nepravdepodobné, že by to urobili bez presvedčenia, že by to mohlo fungovať.