Diamant ako uchovávateľ hodnoty: Investičný kameň nemusí byť drahý, dá sa kúpiť aj cez web

Zdroj: businessinsider

Foto: thinkstock;77diamonds;TASR/AP

dnes 0:32 -

"Raz prišiel chlapík, ktorého meno je zozname Forbes a doslova kúpil polovicu toho, čo sme mali," odpovedal na otázku Tobias Kormind, spoluzakladateľ 77Diamonds, keď sa ho spýtali na najneobvyklejší obchod, aký zažil. Kupujúci mal záujem len o farebné drahokamy, teda tie zriedkavejšie ako sú biele diamanty, a odišiel asi s 22 kameňmi.



Farebné diamanty sú frekvenciou výskytu ozajstné výnimky. "Len jeden z 10 000 vyťažených diamantov je farebný. Aby ste získali modrý diamant, musíte vyťažiť 200 000 diamantov," dodáva Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ ALO diamonds, ktorý obchoduje s diamantmi na svetových burzách už viac než 20 rokov a špecializuje sa na výrobu investičných klenotov..







77Diamonds predáva diamanty elektronicky aj v kamennej prevádzke. Za cieľ má podliezť ceny konvenčných predajcov odstránením sprostredkovateľov a zefektívňovaním dodávateľského reťazca. Ceny sú "približne na úrovni veľkoobchodných", hovorí Kormind pre businessinsider a dodáva, že sa usiluje poskytnúť niečo pre každú peňaženku.



Firma, ktorá bola založená pred desiatimi rokmi, reagujúc na vtedajší rýchly rast technológií a internetu, sa dnes môže pochváliť najväčším výberom diamantov, aké ponúkajú webové stránky po celom svete. 77Diamonds vynakladá čo najmenej na marketing a maloobchodné priestory, na rozdiel od väčšiny klenotníkov z “hlavnej ulice“, má len jediný showroom a sústredí sa na on-line predaj.







Chce dosiahnuť, aby skúsenosti s nákupom on-line, boli rovnako osobné, ako v kamennej predajni. Kormind poukazuje na spôsob, akým sa maloobchodný trh v priebehu posledného desaťročia zmenil. Kombinácia dokonalého zákazníckeho servisu, nízke ceny a dizajn na zákazku. To sú rozhodujúce faktory v dnešnom konkurenčnom boji. "Obchody boli kedysi schopné diktovať spotrebiteľom," hovorí, ale ľudia si dnes môžu kúpiť takmer čokoľvek on-line. Zákazník je informovanejší a cenovo rozhľadenejší . "Zákazníci sú už oveľa náročnejší," hovorí. Nákup diamantov je často veľmi emocionálny a osobný. Cieľom spoločnosti je zosúladiť zákazníkov s obchodnými zástupcami, ktorí poznajú ich históriu nákupov, aby zákazníci dostali rýchle a osobné odpovede na svoje otázky.

"Spolupracujeme s približne 3 000 výrobcami, čo nám berie obrovské množstvo času," hovorí Kormind. Je to však kľúčové, ak si chcú udržať nižšie ceny, a ako hovorí, týmto spôsobom dokážu zákazníci profitovať z konkurencie medzi ťažobnými spoločnosťami. Väčšina diamantových maloobchodníkov nemá takéto úzke vzťahy. Nezvyčajný prístup je čiastočne dosiahnutý vďaka osobným kontaktom spoluzakladateľov firmy. Kormindova sestra sa vydala do rodiny brúsiča diamantov, zatiaľ čo jeho obchodný partner, Vadim Weinig, patrí do tretej generácie „diamantárov“, vyrástol na leštení drahých kameňov.







"Mali sme skutočne šťastie, získali sme priamy prístup do diamantového sveta a ľudia veľmi ľahko zistili, kto sme," hovorí Kormind. "To nám podalo obrovskú pomocnú ruku, pretože dôvera v obchode s diamantmi zohráva stále dôležitú úlohu. Je to relatívne malý svet, kde sa väčšina biznisu odohráva na osobnom stretnutí."

Nízke ziskové marže znamenajú, že firma je obzvlášť citlivá na zmeny na trhu. Belgické Antverpy sú už viac než 500 rokov hlavným diamantovým centrom, v súčasnosti sa tu zobchoduje viac než 80 percent všetkých neopracovaných diamantov a približne polovica všetkých brúsených diamantov na svete.Napriek tomu, že model spoločnosti brať priamo od zdroja znamená, že 77Diamonds obchádza Antverpy, vystúpenie Británie z únie by pre ňu mohol predstavovať problém. Ak dohody budú zahŕňať nové obchodné tarify na šperky a iný tovar, firma bude značne znevýhodnená. "Ak sa to stane,“ hovorí Kormind, časť podnikania presunie do kontinentálnej Európy, aby sa tomuto problému vyhli.

Diamanty sú všeobecne oceňované v dolároch, ako aj zlato a platina. Pokles hodnoty libry sa na ich cene už prejavil, sú o 20 % drahšie. Ale napriek týmto rastúcim nákladom, vyššej inflácii a poklesu dôvery spotrebiteľov, v segmente nedošlo k poklesu tržieb, ani k poklesu výdavkov obyvateľstva, tvrdí Kormind. Ľudia podľa neho kupujú za rovnakú cenu o trochu menšie diamanty. To by znamenalo celkom dobrú správu pre firmu, ktorá má svoju hlavnú klientsku základňu vo Veľkej Británii. Kormind ale poukazuje na skutočnosť, že ak ide o predaj s vyššou cenovkou v Spojenom kráľovstve, je často na strane kupujúceho cudzí štátny príslušník. Zvyčajne sú to Číňania, alebo Rusi, ktorí sú v krajine buď ako turisti, alebo majú v Londýne druhé bydlisko. Spoločnosť však dodáva tovar klientom, a nejde o zanedbateľné množstvo, aj na medzinárodnej úrovni, keď slabšia libra uľahčila podnikanie z hľadiska exportu. V dôsledku toho je Kormind optimista. "V nasledujúcich rokoch sa budeme snažiť strojnásobiť veľkosť firmy, sme v rýchlej fáze rastu." Spoločnosť mala v roku 2015 obrat vo výške 18 miliónov libier, ako napísal Financial Times.

Niektorí analytici sú ale toho názoru, že generačná výmena môže diamantový biznis spomaliť. Mladí spotrebitelia sa čoraz viac vyhýbajú nákupu diamantov z dôvodu konfliktov a možného vykorisťovania pri ťažbe a siahajú radšej po umelých kameňoch.







Kormind z toho ale obavy nemá. "Musíte ľuďom poskytnúť skúsenosť," hovorí s odkazom na správu o diamantovej spoločnosti De Beers z roku 2016, ktorá naznačuje, že "mileniali" stále považujú diamanty za uchovávateľa hodnoty a stále, napriek tomu, že sa do manželského zväzku nehrnú, nakupujú diamantové zásnubné prstene a iné diamantové šperky.





Odvetvie luxusného tovaru má za sebou náročné obdobie. Čiastočne kvôli spomaleniu výdavkov na luxus v Číne, ale aj európskym úsporným opatreniam a volatilite ceny ropy. Ruská anexia Krymu a sankcie, ktoré boli následne na krajinu uvalené mali tiež "obrovský vplyv" na ruskú spotrebu, hovorí Kormind. Podľa správy spoločnosti Bain & Company je výhľad sektora pre rok 2017 lepší. Predpovedá, že luxusný trh bude rásť medzi 2-4 %, pomôže obnovená čínska spotreba a zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v Európe. Slabšia britská libra, ako tvrdí správa, tiež znamená jasnú správu pre rast odvetvia.



Hoci väčšina klientov 77Diamonds nakupuje diamanty pre seba, alebo ako darčeky pre svojich blízkych. Niektorí po nich siahnu ako po investícii. "Vlastniť diamanty je skvelý spôsob na uchovávanie hodnoty, najmä v súčasnej ekonomickej klíme. Ak predávate v správny čas, môžete svoje peniaze zhodnotiť troj až štvornásobne,“ tvrdí Kormind a spomína na svojho priateľa, ktorého rodina sa presťahovala z Iránu do Británie, keď bol zosadený Mohammad Rezá Šáh Pahlaví. Aj keď boli v Iráne bohatí, museli tam všetko nechať. "Ale dokázali prepašovať jeden zvlášť drahocenný diamant, ktorý potom speňažili v Spojenom kráľovstve a zmenili svoj život. To je sila diamantov," uzatvára Kormind.







O investičné klenoty s farebnými diamantmi je dnes nebývalý záujem. Na popularite majú podiel aj čoraz častejšie správy o dražbách, počas ktorých zmenili majiteľa najhodnotnejšie klenoty v tejto kategórii. Ak sa nedávno podarilo vydražiť niekoľko diamantov za rekordne najvyššie ceny, išlo o unikátne kusy. Avšak ceny drvivej väčšiny diamantov, ktoré sú na trhoch označované ako investičné, teda kamene s briliantovým výbrusom o hmotnosti 1 až 5 karátov, v stupňoch čistoty IF až VS2 a vo farbách D až H, sú niekde úplne inde. Čo ale neznamená, že nemôžu časom zabezpečiť príjemné zhodnotenie.



Podľa Fancy Color Diamond Indexu počas uplynulých 8 rokov cena modrých diamantov vzrástla o 70 %, žlté sa zhodnotili o 90 % a ružové dokonca o 180 %. "Súčasný dopyt po ružových diamantoch výrazne prevyšuje ponuku. Rastúci dopyt a znižujúca sa produkcia v dohľadnom čase neodvratne zrýchli rast cien ružových diamantov. Podobný vývoj už zaznamenávajú tanzanity, ktorých jediné náleziská produkujú stále menej kameňov a v rámci niekoľkých rokov sa počíta s ukončením ťažby," dodáva Alojz Ryšavý.