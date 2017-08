Nehnuteľnosti zdraželi: Za meter štvorcový dáme o 90 eur viac ako vlani

Zdroj: Poštová banka

Pod spomalenie rastu cien nehnuteľností v 2. kvartáli sa podpísal hlavne pomalší rast cien bytov. Naopak, ceny domov sa zvýšili výraznejším tempom ako v predchádzajúcom štvrťroku. Nehnuteľnosti u nás zdraželi nielen medziročne, ale aj v porovnaní s prvým kvartálom si pripísali rast o 2,8 %.

V druhom štvrťroku sme za meter štvorcový nehnuteľnosti medziročne priplácali až 90 eur. Najciteľnejšie rozdiely sú v prípade bytov. Ak ste totiž kupovali byt v apríli až júni tohto roka, tak za meter štvorcový ste zaplatili až o 137 eur viac ako vlani. Pri kúpe domu nebol nárast až taký výrazný, keďže za meter štvorcový sme museli zaplatiť „len“ o 37 eur viac ako v rovnakom období vlaňajška. Oproti prvému tohtoročnému kvartálu sa v 2. štvrťroku priemerná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti zvýšila o 37 eur. Rovnaký rast, o 37 eur, dosiahli aj ceny za jeden m2 plochy domu. Rast cien bytov bol miernejší a za m2 sme v 2. kvartáli museli zaplatiť o 17 eur viac ako v prvom štvrťroku.

Napriek citeľnému rastu cien nehnuteľností sú nehnuteľnosti stále približne o -12 % lacnejšie v porovnaní s ich historickým maximom z polovice roka 2008. Aj tu ale veľa závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o takmer -12 %, tak bytom chýbajú do dosiahnutia cenového maxima len zhruba -2 %. Za rekordnými úrovňami z roku 2008 najviac zaostávajú 1-izbové byty, a to o takmer -7 %. Dvojizbákom chýba do dosiahnutia historického vrcholu necelé percento. Viacizbové byty ale už svoje maximá z roku 2008 prekonali – trojizbáky o percento, 4-izbové byty o 3,5 % a 5 a viac izbové byty sú aktuálne drahšie až o 14 %.

Ceny bytov a domov sú aktuálne nižšie ako ich predkrízové maximá vo všetkých našich regiónoch. Najvýraznejšie, až o pätinu, zaostávajú ceny v Prešovskom kraji a následne v Košickom kraji [o -16,5 %]. Naopak, predkrízové úrovne najviac dohnali nehnuteľnosti v Bratislave a okolí, ktoré sú aktuálne lacnejšie len o necelých -6 %.

Cenový vývoj vo veľkej miere závisí od typu danej nehnuteľnosti. Meter štvorcový bytu [1 590 eur] je drahší ako meter štvorcový domu (1 139 eur). V prepočte na meter štvorcový sú domy najlacnejšie a 1 – izbové byty (1 749 eur) sú najdrahšie. S pribúdajúcim izbami cena za m2 klesá a najlacnejšie vychádzajú 4-izbové byty, v prípade ktorých za meter štvorcový zaplatíme „len“ 1 482 eur. Pri luxusnejších, 5 a viac izbových bytoch, to však už neplatí a cena za m2 začína opäť rásť. Pri takýchto veľkometrážnych bytoch zaplatíme za m2 až 1 636 eur.

V medziročnom porovnaní najvýraznejšie zdraželi 1- a 2-izbové byty, ktorých ceny rástli až dvojciferným tempom. Ceny viacizbových bytov už rástli pomalším tempom. Oproti 1. kvartálu sa ale cenový rast bytov v 2. štvrťroku spomalil a 1-izbové a 5 a viac izbové byty dokonca zlacneli. Ceny „jednoizbákov“ sa znížili o -19 eur za meter štvorcový, teda o -1,1 %, a ceny veľkometrážnych bytov klesli ešte výraznejšie, a to o -27 eur za m2 (o -1,6 %). V porovnaní „z kvartálu na kvartál“ najviac zdraželi domy [o 3,4 %] a 3-izbové byty (o 2 %).

Zvyčajne ešte dôležitejšia ako veľkosť bytu je jeho geografická poloha. Je to často to najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého si vyberáme svoj vysnívaný byt či dom. Najdrahšie nehnuteľnosti sú samozrejme v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1 904 eur za m2, teda je 2 – násobne až 3 – násobne vyššia ako v ostatných našich regiónoch. Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne, a to len 668 eur za m2. Nasleduje Trenčiansky, Banskobystrický a Prešovský kraj, pričom posledné dva menované sú zároveň aj regiónmi s najvyššou mierou nezamestnanosti.

Medziročne sa počas druhého štvrťroka najvýraznejšie zvýšili ceny nehnuteľností v trenčianskom, nitrianskom a prešovskom regióne. V Trenčianskom kraji medziročne zdraželi nehnuteľnosti až o takmer 16 %, teda o 102 eur za meter štvorcový. O 15 %, teda o 87 eur za m2, sa zvýšili ceny bytov a domov v nitrianskom regióne a o desatinu v Prešovskom kraji. V okolí nášho hlavného mesta síce byty a domy zdraželi miernejšie, o necelých 7 %. Vzhľadom na vysoké ceny nehnuteľností to ale predstavuje až 119 eur za m2. Pri porovnaní z kvartálu na kvartál najvýraznejšie zdraželi byty a domy v banskobystrickom (o 8,3 %) a trenčianskom regióne (o 5,5 %) a najpomalšie rástli v okolí hlavného mesta.

Rast cien na našom realitnom trhu je v súčasnosti ťahaný výhodnými podmienkami pre kúpu nehnuteľnosti – klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy a nízke úrokové sadzby z úverových produktov. Sprísnenie podmienok pri poskytovaní úverov bude ale postupne pribrzďovať dopyt po nehnuteľnostiach. Preto predpokladáme, že v nasledujúcich kvartáloch sa dynamika rastu cien nehnuteľností bude zmierňovať.

