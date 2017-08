Buffettov veľký problém: 100 miliárd hotovosti vo vrecku

Zdroj: bloomberg

"Investovať tieto peniaze, aby začali zarábať, by bolo skvelé, ale zoznam firiem, ktoré by Buffett chcel mať v portfóliu, je veľmi strohý," uviedol manažér Wedgewood Partners David Rolfe, ktorý dohliada nad fondom s aktívami za šesť miliárd dolárov a investuje tiež do akcií Berkshire.

Pre Buffetta je tak vysoká hotovosť bremenom, Berkshire Hathaway totiž nevypláca akcionárom dividendy a len zriedkakedy sama odkupuje svoje akcie.

Buffett si hromadenie hotovosti všimol už dávnejšie, na májovom výročnom stretnutí firmy uviedol, že už sa veľmi dlho nevrhol do žiadnej novej investície a že by nemal nechať toľko peňazí ležať ladom s takmer nulovým ziskom. "Sme schopní tieto peniaze niekam investovať?" Položil si otázku na ktorú si vzápätí aj sám odpovedal. "Povedal by som, že história a súčasná situácia je na našej strane, ale bolo by predsa len lepšie, keby sme už nejaké tipy mali."





"Kvôli nekončiacemu býčiemu sentimentu je ťažké nájsť atraktívne príležitosti," uviedol analytik Jim Shanahan pre Bloomberg. Veľká hromada hotovosti je vraj tiež známkou toho, že Buffett je ochotný si na správnu investíciu počkať. Jedna z vecí, ktorá by Berkshire Hathaway pomohla urýchliť zainvestovanie voľných prostriedkov, je významnejšia korekcia alebo dokonca nástup medvedieho trhu. V minulosti sa Buffet rozhodol nakupovať v čase, keď sa firmy a investori ocitli v problémoch. Uzavrel tak obchody za výhodných podmienok. Ak takáto situácia nastane, Buffettovi to perfektne nahrá na smeč.

Veštec z Omahy začiatkom roka nakúpil akcie Apple. V júni to boli dve ďalšie, už menšie akciové investície. Kúpil podiel vo firme, ktorá investuje do nehnuteľností a akcie hypotekárnej spoločnosti.