Slovenskí odberatelia plynu a elektriny menia svojho dodávateľa menej

dnes 13:46 -

Slovenskí odberatelia plynu a elektriny už toľko nemenia svojho dodávateľa, ako to bolo v minulosti. Ako vyplýva z údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), kým pred štyrmi rokmi bolo ochotných zmeniť svojho dodávateľa plynu necelých 95 tisíc odberateľov, v minulom roku to bolo už len okolo 47 tisíc. Na trhu s dodávkami elektriny zaznamenal pred štyrmi rokmi regulátor výmenu dodávateľa u zhruba 100 tisíc odberateľov, pričom vlani to bolo necelých 75 tisíc.

„Príčin stagnácie pri zmene dodávateľa plynu v minulom roku bolo niekoľko. Najmenšiu vôľu meniť dodávateľa plynu mali odberatelia v kategórii domácnosť, čo možno pripísať nepatrným peňažným úsporám pri zmene dodávateľa plynu,“ uviedol regulátor vo svojej výročnej správe. Pri zmene dodávateľa elektriny konštatoval, že celkový pokles bol spôsobený tým, že odberatelia, ktorí mali záujem zmeniť dodávateľa, tak už urobili v predchádzajúcich rokoch. „V mnohých prípadoch bola zmena dodávateľa podpísaná s viazanosťou na viac rokov a odberatelia z tohto dôvodu už opäť dodávateľa na istý čas nemenia,“ doplnil úrad.

Regulátor v minulom roku evidoval 21 aktívnych dodávateľov elektriny. Pri domácnostiach si najväčší trhový podiel udržala spoločnosť ZSE Energia (36,9-percentný podiel). Nasledujú Stredoslovenská energetika (27,3), Východoslovenská energetika (20,8) a Slovenský plynárenský priemysel (5,8). V kategórii malých podnikov taktiež dominuje ZSE Energia (33,5). V prvej trojke sú ešte firmy Stredoslovenská energetika (26) a Východoslovenská energetika (22). Aj na trhu s firemnými zákazníkmi má najväčší podiel firma ZSE Energia (26,4), nasledovaná Stredoslovenskou energetikou (17,2), dodávateľom SE Predaj (15,2) a Východoslovenskou energetikou (12,6).

Trh s dodávkami plynu naďalej ovláda štátny Slovenský plynárenský priemysel. Pri dodávkach priemyselným odberateľom má takmer 50-percentný podiel. Druhým najväčším dodávateľom v tejto kategórii odberateľov je innogy Slovensko (20,4) a tretím Elgas (9,3). Pri domácnostiach má Slovenský plynárenský priemysel takmer 69-percentný podiel. Nasleduje innogy Slovensko (14,8) a ZSE Energia (7). Aj v kategórii malých podnikov má dominantné postavenie Slovenský plynárenský priemysel s trhovým podiel 75,3 %. Na druhom mieste skončila spoločnosť innogy Slovensko (17) a na treťom Slovakia Energy (3,8 %). Regulátor evidoval vlani celkovo trinásť aktívnych dodávateľov plynu, ktorí ponúkali svoje služby pre slovenské domácnosti. U firemných odberateľov mali relevantný trhový podiel siedmi dodávatelia plynu a pri malých podnikoch to bolo šesť dodávateľov.